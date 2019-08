Debuterede søndag: Fodboldekspert færdig

Det blev en kort karriere for Mads Timm som fodboldeskpert på tv.

Den tidligere Manchester United-spiller fik debut i Premier League-braget mellem netop United og Chelsea, som blev spillet søndag, og herfra gik det stærkt.

Nu er han allerede ude af butikken hos Nordic Entertianment Group, som blandt andet råder over TV3 Sport og producerer Premier League for Xee.

- Jeg kan bekræfte, at Mads Timm ikke skal lave flere opgaver hos os. Vi må erkende, at det ikke var et perfekt match mellem Mads og TV3 Sport, og derfor har vi i god ro og orden aftalt med Mads, at han ikke laver flere opgaver for os, siger sportschef hos TV3 Sport, Kim Mikkelsen til bold.dk.

Mange var utilfredse med Timms præstation på skærmen. Her er et udpluk blandt de utilfredse seere.

Er jeg øhm den eneste, der øhm undrer sig over mængden af øhm spillere, som øhm Mads Timm af øhm uforklarlige årsager øhm ikke lige øhm kan huske navnet på? #pldk #xee @YouSeeDK — Kristoffer Salomon (@KristofferRS) August 11, 2019

Yousee, som står bag Xee, forsvarede ellers Mads Timm efter debuten.

- Vi er rigtig glade for de eksperter, som vi har på Xee - dette gælder også Mads Timm, skrev de på Twitter.

Ekstra Bladet forsøgte efter Timms debut som tv-ekspert at få en kommentar til de mange kritiske røster, men det lykkedes ikke at få et interview.

Da han blev præsenteret, kaldte Timm det selv et drømmejob.

- Dette er på mange måder et drømmejob for mig, hvor jeg er blevet vist en stor tillid, som jeg vil gøre alt for at leve op til. Jeg glæder mig til at skulle være bindeled mellem seerne og fodbolden, det er en stor opgave, som jeg går ydmygt ind til – og endelig ser jeg frem til at blive en del af så stærkt et hold som TV3 Sports med mange store personligheder, sagde han dengang.

