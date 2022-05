Deler afskedsbrev: - Har været en ære

En ære for livet.

Sådan beskriver Chelseas nu tidligere ejer Roman Abramovich sine små 20 år i klubben. Det sker i et afskedsbrev, som klubben har offentliggjort lørdag.

Afskedsbrevet kommer få timer efter, at London-klubben kunne meddele, at der er indgået en endelig aftale med den amerikanske forretningsmand Todd Boehly og og hans konsortium om et køb af Chelsea FC.

- Ejerskabet af denne klub kommer med et stort ansvar. Siden jeg kom til Chelsea for næsten tyve år siden, har jeg været vidne til - på egen hånd - hvad denne klub kan opnå, skriver den russiske rigmand blandt andet i brevet.

- Mit mål har været at sikre, at den næste ejer har et mindset, der vil muliggøre succes for herre- og kvindeholdet, samt viljen til fortsat at udvikle andre nøgleaspekter af klubben, såsom akademiet.

Artiklen fortsætter under billedet..

- Det har været en ære for livet at være en del af denne klub – jeg vil gerne takke alle klubbens tidligere og nuværende spillere, medarbejdere og selvfølgelig fans for disse utrolige år.

Russeren købte Chelsea i 2003, men blev tvunget til at sælge klubben, efter Rusland invaderede Ukraine i februar. Han blev efterfølgende ramt af heftige sanktioner fra både EU og den britiske regering.

Todd Boehly og resten af konsortiet køber Chelsea for 4,25 milliarder pund svarende til cirka 36,9 milliarder kroner. Det har klubben tidligere oplyst.

Efter planen vil 21,7 milliarder kroner af pengene gå til at overtage samtlige aktier i klubben. Desuden forpligter konsortiet sig til at investere 15,2 milliarder kroner i klubben.

De penge skal blandt andet gå til investeringer i fodboldklubbens stadion, Stamford Bridge, klubbens førstehold, kvindehold og ungdomsakademi.

Abramovich får ikke del i pengene. En af de sanktioner, han er ramt af, går på, at han ikke må tjene penge på britisk grund.

Tidligere har Chelsea meddelt, at pengene fra salget vil blive overført til en indefrosset britisk bankkonto, som efter planen skal doneres til velgørenhed.

