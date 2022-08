Dem skal Damsgaard slå af

Mikkel Damsgaard skal ikke komme til opgaven sovende, hvis han gerne vil have en startplads hos sin nye klub, Brentford. Tidligere på sommeren brød danskerklubben sin transferrekord for den engelske U21-landsholdsspiller Keane Lewis-Potter, der spiller samme position som Damsgaard.

Af garvede skikkelser i klubben skal den danske landsholdsspiller slå enten 23-årige franske Bryan Mbeumo eller 25-årige congolesiske Yoane Wissa, der begge spillede mere eller mindre fast i sidste sæson.

Yoane Wissa fik chancen på Damsgaads vante position i weekenden mod Leicester FOTO: John Sibley // Ritzau Scanpix

Men den danske landsholdsspiller har en lille fordel i og med, at han kan dække hele den offensive midtbane og kommer med en kampafgørende x-faktor til London-klubben, som Christian Eriksen tilførte mandskabet. En evne Damsgaard gang på gang har vist, at han besidder på det danske landshod.

Det kan godt være, at det ikke bliver til fuld spilletid i sæsonens 38 kampe, men ifølge TV3 Sports fodboldekspert Allan Kuhn er det vigtigt at have in mente, at der er masser af kampe at give af.

- Jeg kan bedst lide Damsgaard i både rollen som kant og som 10'er, men han kommer helt sikkert til at få spilletid i ligaen, FA Cuppen eller i ligacuppen, ellers vil de ikke have hentet ham.

