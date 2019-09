Den glemte dansker er bedst i Premier League

Til trods for, at Jannik Vestergaard lige nu er den bedst rangerende dansker på flere ranglister i Premier League, er han ikke sikker på landsholdsudtagelse på mandag

Når landstræner Åge Hareide mandag udtager sin trup til kampene mod Schweiz og Luxembourg, må det efterhånden være svært at komme uden om Jannik Vestergaard.

To meter manden fra Southampton er reelt blevet den glemte og oversete dansker i landsholdsregi. Det er nu ét år siden han senest var på banen i testkampen mod Østrig. Siden har han slet ikke været i truppen.

Men lige nu er Jannik Vestergaard faktisk den bedst rangerede dansker i Premier League, hvis man ser på statistikken både hos Skysports og statistiksiden whoscored.

Faktisk er Jannik Vestergaard på ranglisten hos Skysports den bedst rangerede Southampton-spiller. Læg dertil, at Vestergaard kom ind på Årets Hold blandt nyindkøb i sidste sæson. En klar indikation på, at den 27-årige dansker personligt har fået en blændende start på sæsonen.

Jannik Vestergaard på sidelinjen. Her har han været meget i sin tid på landsholdet. Han har ikke spillet siden testkampen mod Østrig sidste år. Foto: Lars Poulsen.

Savner landsholdet

- Jeg er glad for de gode statistikker, for tallene fortæller jo en klar historie om, at det går godt for mig personligt. Jeg nyder at spille i Premier League, hvor jeg føler mig hjemme for hver uge er der en ny fed kamp.

- Men det tæller også med, at jeg lige er blevet 27 år og dermed er på vej ind i en spillers bedste alder. Jeg kan godt mærke min ballast i, at jeg allerede har spillet cirka 250 kampe for klubber i Bundesligaen og Premier League, siger Jannik Vestergaard til Ekstra Bladet.

Siden kampen mod Østrig sidste efterår har Jannik Vestergaard været langt fra landsholdet. Simon Kjær, Andreas Christensen, Mathias Zanka Jørgensen og Joachim Andersen har været dem, som landstræneren har foretrukket. Og i juni hidkaldte han så Victor Nelsson, før der var tænkt på Jannik Vestergaard.

Er du skuffet over ikke at være på landsholdet?

- Jeg savner at være på landsholdet, men jeg kan jo kun håbe mine præstationer i Premier League kan bringe mig tilbage. Jeg er glad for, at det går personligt godt i England, og det er vel den første forudsætning for at være med i landsholdstruppen, siger han.

Er du blevet den glemte dansker i Premier League i forhold til landsholdet?

- Det håber jeg bestemt ikke. Man kan og skal ikke snakke sig på landsholdet, så jeg har kun fokus på det, jeg selv har indflydelse på. Det er mit daglige arbejde i klubben - og så at gå ud hver eneste uge og præstere på højeste niveau, forklarer han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil drille Eriksen igen

Jannik Vestergaard ser frem til lørdagens danskermøde mod Christian Eriksen på Tottenham Hotspur Stadium, hvor han håber, at Southampton på ny kan drille kriseramte Tottenham.

De tabte senest i Premier League til Leicester og tirsdag aften var fiaskoen total, da Colchester fra den fjerdebedste række slog Eriksen & Co. ud på straffespark af den lille engelske pokalturnering, Carabao Cup. Her misbrugte Christian Eriksen fra pletten.

- Jeg glæder mig til Tottenham-kampen, for det er en af de store kampe, jeg elsker at spille.

- Vi har respekt for dem, der jo i sidste sæson beviste, hvor højt niveauet kan være. De har måske svinget lidt i starten af sæsonen, men de vandt 4-0 i seneste hjemmekamp, så det er et sted, hvor man kan få ørerne i maskinen. Men vi slog dem 2-1 tilbage i marts, så hvorfor ikke igen? Siger Jannik Vestergaard.

Se også: Vestergaard og Højbjerg dukket i engelsk danskermøde

Officielt: Dolberg på plads i ny klub

Top 15: Her er alle tiders dyreste danske spillere 1. Joachim Andersen Fra Sampdoria til Lyon 225 millioner kroner 2. Jannik Vestergaard Fra Borussia Mönchengladbach til Southampton 187 millioner kroner 3. Thomas Delaney Fra Werder Bremen til Dortmund 149 millioner kroner 4. Pierre-Emile Højbjerg Fra Bayern München til Southampton 112 millioner kroner 5. Christian Eriksen Fra Ajax til Tottenham 97 millioner kroner 6. Simon Kjær Fra Fenerbahce til Sevilla 90 millioner kroner 7. Jannik Vestergaard Fra Werder Brem til Borussia Mönchengladbach 90 millioner kroner 8. Simon Kjær Fra Palermo til Wolfsburg 90 millioner kroner 9. Jesper Grønkjær Fra Ajax til Chelsea 82 millioner kroner 10. Martin Braithwaite Fra Toulouse til Middlesbrough 82 millioner kroner 11. Brian Laudrup Fra Rangers til Chelsea 82 millioner kroner 12. Martin Laursen Fra Parma til AC Milan 82 millioner kroner 13. Christian Poulsen Fra Juventus til Liverpool 67 millioner kroner 14. Michael Laudrup Fra Barcelona til Real Madrid 67 millioner kroner 15. Martin Laursen Fra Verona til Parma 67 millioner

Se også: Landsholdskammerat tager pis på Schmeichel med gudedrøn