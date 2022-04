Christian Eriksen er i flyvende form for tiden, og ifølge den tidligere Tottenham-cheftræner Tim Sherwood er den danske stjernespiller simpelthen for god til at spille for Brentford.

- Den her fyr burde ikke være i Brentford. Han burde ikke være der. Han burde være i Tottenham, lød det således ifølge The Guardian fra Tim Sherwood i weekenden, efter at Christian Eriksen scorede i Brentfords 4-1-sejr over Chelsea på Stamford Bridge.

I en analyse af Antonio Contes Tottenham-mandskab peger The Guardian da også på Christian Eriksen som en spiller, som vil passe godt ind på det nuværende Tottenham-hold.

- Det var svært at tro på, at dette var det samme hold, der havde haft så svært ved at skabe chancer og var kommet bagud, da Son sparkede forbi målet få sekunder efter Emerson Royals 4-1-scoring med 25 minutter tilbage af kampen.

- På det tidspunkt virkede det åbenlyst, at Tottenham, på trods af bidragene fra den elegante uruguayaner Rodrigo Bentancur, havde desperat brug for en spiller, der er i stand til at dirke organiserede bagkæder op. Måske sådan en som Christian Eriksen? skriver The Guardian således.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen kunne glæde sig over sin første scoring i Brentford-trøjen. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

The Guardian peger på, at Christian Eriksen var direkte involveret i 133 Premier League-mål i de syv år, danskeren var i Tottenham, og at Eriksen stadig er på top 20 på listen over spillere med flest assists i Premier League.

- Eriksens præstation i Brentfords 4-1-sejr over Chelsea på Stamford Bridge lørdag var en påmindelse om, hvorfor Mauricio Pochettino engang beskrev ham som 'den komplette spiller'. Hans mål var afrundingen på en emotionel uge, hvor han også scorede i to kampe i streg for Danmark.

The Guardian peger på, at spørgsmålet vil være, hvordan Christian Eriksen vil passe ind i et system, der går ud på at få det bedste ud af Dejan Kulusevski og Son Heung-min.

Christian Eriksens vej tilbage til topfodbold blev i høj grad hjulpet af en hollandsk super-fysioterapeut. Hør ham beskrive, hvordan han fik den danske stjerne tilbage.

