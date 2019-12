Den mand er livsfarlig! Pukki snød Schmeichel

Norwich stoppede Leicesters fornemme sejrsrække i Premier League. Teemu Pukki passerede Kasper Schmeichel midt i første halvleg, og det sikrede oprykkeren et overraskende point

Den tidligere Brøndby-angriber har haft en forrygende sæson i Premier League, og den fortsatte på udebane mod topholdet Leicester.

Her fik den 29-årige finne hurtigt vist, at han ved, hvordan Kasper Schmeichel skal passeres.

Halvvejs inde i første halvleg blev han spillet fri af Emiliano Buendia, og efter en enkelt berøring udplacerede han Schmeichel med en flad afslutning, der strøg i mål tæt op ad den ene stolpe.

Det var en Pukki-classic, som den danske landsholdskeeper intet kunne gøre ved. Den finske angriber er livsfarlig, når han får bolden i dybden, og forhåbentlig har Åge Hareide set med.

For Teemu Pukki er manden, der skal stoppes, når Danmark 13. juni indleder EM på hjemmebane med en kamp mod de finske slutrundedebutanter.

Teemu Pukki jubler efter at have passeret Kasper Schmeichel. Foto: Rebecca Naden/Ritzau Scanpix

Kasper Schemichel havde ellers ikke meget at se til i hjemmekampen.

Det var som ventet Leicester, der pressede på, og før pausen fik brandvarme Jamie Vardy med hjælp fra Norwich-målmand Tim Krul udlignet til 1-1.

Vardy var kort inde i anden halvleg tæt på at give hjemmeholdet føringen, men stolpen var i vejen.

Leicester skabte chancer nok, men Krul stod fremragende efter pausen og kom gang på gang i vejen.

Leicester gik ind til opgøret med otte Premier League-sejre på stribe, men Norwich brød overraskende den fornemme stime og kunne rejse hjem til Norfolk med et point.

Oprykkeren ligger dog stadig under nedrykningsstregen, men det er ikke Pukkis skyld.

Ni gange har han scoret i denne sæson, og Leicester-forsvarerne måtte et par gange hen mod slutningen af opgøret ud i heroiske tacklinger for at stoppe den finske bomber.

For Leicester betød pointtabet, at Liverpool er trukket yderligere fra i toppen. Kasper Schmeichels klub har 39 point på andenpladsen.

Det er ti point færre end det suveræne førerhold, der tidligere lørdag slog Watford 2-0 på Anfield.

