Den mest uheldige spiller?

Oliver Burke blev sammenlignet med Gareth Bale, da han fik sit gennembrud i Nottingham Forest for år tilbage, og den unge skotte har da også noget til fælles med den walisiske Tottenham-stjerne.

Lige som Gareth Bale har Oliver Burke nemlig haft meget, meget svært ved at vinde sin første kamp i Premier League.

I 2017/18-sæsonen spillede Oliver Burke nemlig 15 ligakampe for West Bromwich uden at vinde en kamp, og efter et par år i Championship og den skotske Premiership er han i år vendt tilbage til Premier League - igen uden succes.

I denne sæson har han nemlig spillet ni kampe for Sheffield United i Premier League uden at vinde, efter at holdet lørdag tabte til Everton. Dermed har han fortsat sin første Premier League-sejr til gode, efter at hans første 24 ligakampe ikke har budt på en eneste sejr.

Den skrækkelige stime er en tangering af Gareth Bales rekord. Efter at han skiftede fra Southampton til Tottenham, spillede Bale nemlig 24 kampe i Premier League i træk uden at vinde, før han endelig vandt i sit 25. forsøg.

Oliver Burke, 23 år, kan få den uheldige rekord helt for sig selv, hvis Sheffield United og han ikke formår at vinde over Burnley. Det kræver dog selvsagt også, at han kommer i aktion.

