Der gik kun 15 sekunder

Lige pludselig gik det stærkt. Meget stærkt.

Evertons James Tarkowski ramte indersiden af stolpen. 35:43 stod der på kampuret. De var så tæt på at komme i front i det hektiske Merseyside-derby.

Men i stedet for at være foran gik det galt for gæsterne. Liverpool stormede den anden vej og scorede blot 15 sekunder efter Evertons kæmpe-chance.

Efter 35:58 kom Mohamed Salah på tavlen.

Everton rammer stolpen - 15 sekunder senere scorer Salah. Screendump: Viaplay

Det var Darwin Núñez, der tog benene på nakken ude på venstresiden. Herefter valgte han at kigge op.

Det var en god idé.

Inde på midten kom Salah i fuld firspring. Egypteren scorede på sin første-berøring, efter at Jordan Pickford kom HELT skævt ud af målet.

Det lignede, at han troede, at bolden var på vej over til Cody Gakpo, men så langt kom den som bekendt aldrig. Liverpool fører dermed 1-0 i pausen af Premier League-opgøret.

Liverpool har haft et forfærdeligt 2023. Inden aftenens lokalbrag havde de færrest point af alle Premier League-hold, hvis der blot kigges på kampe i indeværende år.

