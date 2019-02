Derfor er Premier League historisk sløv

Man skal tilbage til 2012 for at finde et transfervindue så dødt i Premier League, som tilfældet var i år

Newcastle United slog sin egen rekord og købte Miguel Almiron i Atlanta United for 20 millioner pund. Men det skulle så også vise sig at være højdepunktet for en noget stille transfer-deadline i engelsk -og europæisk fodbold.

Ifølge BBC endte det så stille, at man skal tilbage til 2012 for at finde noget lignende i Premier League.

I januars vindue blev der i alt brugt 180 millioner pund ifølge revisionsfirmaet Deloitte. Af dem blev de 50 millioner langet over bordet torsdag.

Det er under halvdelen af beløbet sidste år på samme tid. Der endte forbruget med at lyde på 430 millioner pund af de 20 engelske klubber.

Det betyder selvfølgelig også en hel del, at storklubber som Tottenham, Manchester United og Liverpool samt Everton og Southampton slet ikke købte nogen i det netop overståede transfervindue.

Deloitte giver fire bud på, hvorfor den samlede sum er faldet.

Her er de billige fund til dit Superliga-managerhold

Dels betyder det meget, at de seks store klubber i Premier League har ageret langt mindre end normalt, dels mener man, at markedets samlede værdi har været faldende.

Et tredje punkt er, at klubberne står stærkere økonomisk end nogensinde, hvorfor behovet for salg af eksempelvis talenter er mindre for at sikre finansiel stabilitet.

Den tv-aftale, man har landet, som træder i kraft fra næste sæson, er kun marginalt mere værd for klubberne end den nuværende, hvorfor behovet for at tage spenderbukserne på har været mindre. Mener Deloitte altså.

En ikke uvæsentlig pointe er dog, at kombinerer man tallene med sommerens transfervindue, er den samlede transfersum for de 20 klubber på en sæson kun overgået en gang nogensinde – nemlig sidste år.

Klubberne har brugt 1,4 milliarder pund i indeværende sæson, mens man sidste sæson nåede 1,9 milliarder pund.

