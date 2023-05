Derfor fik han rabat

Ivan Toney er blevet straffet af det engelske fodboldforbund for blandt andet at have spillet mod sit eget hold

Tidligere på måneden fik målmaskinen i Brentford Ivan Toney en hård straf for at have overtrådt det engelske fodboldsforbunds (FA) regler for betting.

I en rapport, der blev udgivet fredag, kunne man så læse, at straffen faktisk blev reduceret, da spilleren er blevet diagnosticeret for spilafhængighed.

Det skriver ESPN.

Den endelige straf endte med en bøde på 50.000 pund samt otte måneders karantæne.

Klar historik

I rapporten kan man læse, at det engelske fodboldforbund oprindeligt gik efter at få fodboldspilleren suspenderet i 15 måneder fra fodboldbanen.

Men efter at det kom frem, at Ivan Toney var afhængig af at gamble, gik de altså med til en reduceret straf.

Brentford-træner Thomas Fransk har givet sin offentlige støtte til Ivan Toney trods spillerens lange karantæne. Foto: David Klein/Reuters

I rapporten står der, at spilafhængigheden kom frem, efter at Ivan Toney havde gennemgået samtaler med psykiatrilægen Philip Hopley.

'Dr Hopley har gennem to samtaler interviewet Mr. Toney og konkluderet i sin rapport, at Mr. Toney har en klar historik vedrørende spilafhængighed', står der.

Spillede mod eget hold

Ivan Toney endte med at blive straffet for i alt at have begået 232 brud på bettingreglerne i England.

I samme rapport kunne man læse, at 13 af de brud var på væddemål, som han havde lagt mod sit eget hold i forbindelse med syv forskellige kampe.

Kampe, der blev spillet mellem august 2017 og marts 2018.

Det hører dog til historien, at Ivan Toney ikke selv var på banen i de tilfælde.

Ivan Toney vil først kunne vende tilbage til at spille fodboldkampe 17. januar 2024. Han må til gengæld vende tilbage til træningsbanen i september.