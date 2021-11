Derfor gik de bersærk: - Det er ikke okay

Jürgen Klopp er dødtræt af modstandere, der forsøger at påvirke dommeren til at stange gule kort ud til Sadio Mané

Der var aldrig spænding om resultatet, da Arsenal lørdag aften gæstede Liverpool og blev sendt hjem med 0-4.

Undervejs var der dog drama for alle tilskuernes entrepenge. Særligt i første halvleg, hvor Jürgen Klopp og Mikel Arteta røg i et heftigt skænderi på sidelinjen efter en hård duel mellem Arsenals Takehiro Tomiyasu og Liverpools Sadio Mané.

Parterne måtte holdes adskilt af kolleger og fik begge gult kort, men efter kampen talte Jürgen Klopp episoden ned. Sådan da. For han er bestemt ikke tilfreds med opførslen fra Arsenal-bænken.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Der skete ikke noget alvorligt. Ingen slemme ord eller noget, sagde Klopp til TV3 Sport efter kampen, inden han uddybede.

- Det handlede bare om situationen. Jeg tror, at begge spillere missede bolden, og så for bænken hos Arsenal op. Jeg er så træt af de situationer, hvor alle forsøger at få et gult kort til Sadio. Jeg ved ikke, hvor tit det sker. Det skete sidste år mod Real Madrid. Det skete sidste år mod Atlético Madrid. Og i dag mod Arsenal.

- Vi er altid nødt til at overveje at skifte ham ud, fordi de er efter ham. Det er ikke okay. Vi må hjælpe knægten, for det er ikke fair. Han gjort ikke noget forkert. For mig var det overstået og fint bagefter, men vi kan ikke bare acceptere det, lød det fra Klopp.

Arsenal lod til at have større problemer med at komme sig efter fejden og endte med at blive kørt over. Jürgen Klopp turde dog ikke gisne om, hvorvidt episoden var årsag til Arsenals sammenbrud.

Han er dog godt klar over, at tilskuerne reagerer på sådan en situation.

- Måske kunne publikum godt lide, at den gamle mand på sidelinjen blev lidt ivrig.

Med sejren er Liverpool nummer to i Premier League - fire point efter Chelsea, men kan søndag blive overhalet af Manchester City, der hjemme møder Everton. Arsenal er nummer fem.

