Derfor gik det galt for Liverpool

Den lå til højrebenet for Jürgen Klopp at hive Fabio Carvalho i land mandag aften, men det såkaldte deal sheet endte med at spænde ben

Det lå i luften, at Fabio Carvalho ved midnatstid gik fra at være Fulham-spiller til at komme på kontrakt med Liverpool FC.

Men i sidste ende faldt aftalen til jorden, og den 19-årige portugiser fortsætter på Craven Cottage sæsonen ud.

De to klubber var sådan set enige, og lægetjekket var overstået med succes. Men EFL - det engelske ligasystem for de tre bedste rækker under Premier League - kom på tværs, fordi det såkaldte deal sheet ikke var overholdt.

Et deal sheet i engelsk fodbold er en anmodning fra en klub op til transfervinduets lukning, der giver ekstra tid til at få de sidste detaljer på plads i en kontrakt. Det er derfor, der hver gang er handler, der først falder på plads i timerne efter vinduets lukning.

Det er dog afgørende, at anmodningen falder i tidsrummet 21-23 på dagen, og det nåede Liverpool FC ganske enkelt ikke.

Fabio Carvalho fortsætter som Fulham-spiller sæsonen ud. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

EFL udbeder sig med et deal sheet fuld dokumentation for klubbernes aftale - og at de er blevet enige, og det skal ske, inden klokken slår 23 i England, hvor vinduet lukker.

Det lykkedes ifølge flere engelske medier ikke at få dokumentationen for leje-delen af aftalen på plads, inden klokken faldt i slag.

Og dermed må Fabio Carvalho blive i London et halvt år mere. Det var, som det er antydet længere oppe, også planen, han skulle gøre - bare som lejesvend.

Nu ender han med at gå kontrakten ud i Fulham, og andre klubber kan i teorien rende med hans underskrift på en fri transfer - for snuden af Klopp og co. Men mon ikke de røde fra Anfield har en fordel i det spil...?