Derfor skred de efter 27 minutter

Mange har måske undret sig over, hvorfor massevis af Everton-fans forlod Goodison Park i det 27. spilleminut under mandagens Premier League-kamp mod Arsenal.

Årsagen er, at det i 2022 vil være ikke mindre end 27 år siden, at 'The Toffees' sidst har løftet en pokal. Man skal rette kikkerten helt tilbage til 1995, hvor traditionsklubben slog Manchester United 1-0 på Wembley Stadium og dermed kunne kalde sig selv FA Cup-vindere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere Everton tog udgangen efter 27 minutters spil på Goodison mandag aften. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Raser mod ledelsen

Rafael Benítez' mandskab endte med at nappe alle tre point mandag aften i Merseyside, men 2-1-sejren over Arsenal virker dog kun til at være et lille plaster på et stort sår i klubben.

Everton ligger nemlig og roder rundt på en 12. plads i den bedste engelske række med otte point ned til nedrykningsstregen, hvilket har fået flere fans på kogepunktet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Evertons formand Bill Kenright var også med på tribunen mandag aften, og han fik heller ikke nogen varm velkomst af klubbens tilhængere. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Tilhængerne er nemlig stærkt utilfredse med klubbens ledelse. Helt præcist skydes der med skarpt efter Evertons ejer, Farhad Moshiri, der ifølge flere medier - heriblandt Liverpool Echo - slagtes for sin håndtering af traditionsklubben.

Farhad Moshiri overtog tøjlerne i Everton i 2016, og sidenhen har forretningsmanden skiftet seks cheftrænere på fem år. Det har hverken ført til metal eller pokaler.

Med mandagens sejr kan Everton nu få en smule luft til nedrykningszonen, men et tætpakket juleprogram venter Rafael Benítez' drenge, hvor blandt andet Chelsea og Leicester står klar til at byde dem op til dans.