Derfor stormede stjernen pludselig fra banen

Det var nær gået helt galt for Jamie Vardy mandag aften på Emirates Stadium i London.

VM-angriberen måtte med fire minutter tilbage af Premier League-kampen mellem Arsenal og Leicester City løbe fra banen uden nogen forudgående aftale med hverken dommer, holdkammerater efter manager Claude Puel.

Han forsvandt i spillertunnellen og blev ikke siden set på banen, hvor kollegaerne kæmpede en apatisk kamp for at hente Arsenals 3-1-føring.

Straks gik snakken på stadion og ude hos de mange seere verden over, der bevidnede hans hast.

Blandt de mest oplagte emner var turen på tønden. Og det var helt korrekt opfattet.

Vardy skulle på potten. Det bekræftede Puel efterfølgende.

- Jamie var syg og kunne ikke komme ind igen. Han havde det sådan i 2. halvleg. Det var hans mave…han kunne ikke klare straffesparks-kendelsen, sagde franske Puel ironisk med reference til dommer Chris Kavanaghs beslutning om ikke at dømme straffespark til Leicester allerede i 1. halvleg, da Rob Holding havde taget hånden til hjælp i straffesparksfeltet.

Mesut Özil spillede glimrende, da Arsenal vandt 3-1 over Leicester. Se alle kampens mål her. (TV3 Sport)

Situationen indtraf på et tidspunkt I 1. halvleg, hvor Holding allerede havde et gult kort og – ifølge Puel – burde være smidt ud. Samtidig skulle Leicester have haft straffespark.

- Jeg forstod ikke, hvorfor dommeren ikke dømte straffespark. Der var straffe og andet gule kort og dermed rødt kort. Den situation kan ændre kampen, sagde Puel frustreret.

Nu kom Leicester alligevel foran senere i halvlegen, da Héctor Bellerín scorede selvmål. De endte dog med at blive blæst bagover i 2. halvleg, hvor hjemmeholdets tre scoringer sikrede sejren.

Selv da havde Puel svært ved at se logikken i, at Arsenal skulle vinde kampen.

- Vi mistede en del bolde, og vi gav dem den for let og satte os selv under pres. Men vi havde chancer til at føre med mere end et mål.

- Vi kom ikke igen i 2. halvleg med den samme kvalitet og intensitet. Men vi fortjener ikke det her resultat. Det er en skam, sukkede han.

Det var Leicesters andet nederlag i træk i Premier League, hvilket placerer dem på en aktuel 11. plads.

Se også: Arsenal rev Schmeichel og co. fra hinanden

Drømmestart for Jess Thorup: Debuterer med største sejr i sæsonen

Ballademageren fra helvede: Han brændte alle sine broer

Trænerens drøm: Helt særlig egenskab har bragt dansk stjerne til tops

Stor guide: Sådan får du den bedst mulige start i FIFA Ultimate Team