Desperat prisfald på stjernens super-palæ

De fattige har mange børn, de rige har mange soveværelser!

Derfor kan pladshungrende huskøbere netop nu erhverve John Terrys seks soveværelser store ’mansion’ i Surrey uden for London – og det ovenikøbet med en pæn rabat: Herligheden er nemlig på grund af corona sat en halv mio. pund ned.

Det vil sige, at den kommende køber får en rabat på ca. fire mio. kroner og ’blot’ skal hoste op med 40,8 mio. kroner for luksusboligen, som den 39-årige Chelsea-legende ifølge The Sun er desperat for at få fyret af.

John Terry (tv) og Toni vil bare af med hytten, og det skal være NU! Foto: David Fisher/Shutterstock/Getty Images

Hustruen Toni Terry nægter at sætte sine ben i det tidligere hjem, efter parret blev udsat for et røveri i 2017. Fire tyve blev fanget på overvågningskameraer, da de smadrede sig vej ind i huset, mens familien Terry var på skiferie.

Tyvene var temmelig voldsomme og nåede at smadre en del i hjemmet, hvor især en økse gjorde blev brugt med stor og ikke helt indlysende iver. Der har senere været gisninger om, at tyvene var Arsenal-fans, så de kom ikke kun for at stjæle smykker og andet gøgl til en værdi af ca. fire mio. kroner – de ville også begå så meget hærværk som muligt.

Kvartetten blev senere fanget og samlet idømt 27 års fængsel.

John Terry købte ejendommen i 2014 af golfspilleren Colin Montgomery for præcis halvdelen af den sum, fodboldspilleren nu forlanger for herlighederne. Han startede med at nedlægge golferens putting green for i stedet at grave ud til swimmingpool og udekøkken.

John og Toni Terry bor dog ikke på herberg, mens slottet er til salg. Parret har fire besiddelser og har for nylig købt et syv soveværelser stort hus, hvor de nu bor.

Billedgalleri 1 af 4 Foto: PLANET PHOTOS/Ritzau Scanpix 2 af 4 Foto: PLANET PHOTOS/Ritzau Scanpix 3 af 4 Foto: PLANET PHOTOS/Ritzau Scanpix 4 af 4 Foto: PLANET PHOTOS/Ritzau Scanpix

