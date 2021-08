Det er aldrig sket før

Selvom Cristiano Ronaldo officielt er på plads, så rumsterer der stadig et spørgsmål om portugiserens trøjenummer

Ronaldo er ikke bare en fodboldspiller, han ligger også navn til et gigantisk tøjmærke.

I 2017 fremgik det i Financial Times, at Ronaldos tøjmærke 'CR7' havde en værdi i omegnen af 750 millioner kroner. Her sælges alt fra briller til parfumer og underbukser.

Men hvad gør Ronaldo med sit signatur-nummer 7 nu, hvor han er skiftet tilbage til Manchester United?

Premier League-reglement og Cavani

Sagen er nemlig den, at nummer 7 lige nu er optaget af Edinson Cavani, og dertil siger Premier Leagues reglement, at det er forbudt at ændre trøjenumre i truppen når sæsonen er startet. Det skriver svenske Aftonbladet.

Ronaldo, som tidligere har båret nummer 28 i Sporting Lissabon og nummer 9 i en kort årrække i Real Madrid kan dermed meget vel blive tvunget til at indfinde sig med et andet trøjenummer end favoritten.

Aftonbladet fortæller også, at der kan søges om dispensation i ligaen. Hvis det sker, så er det første gang i historien.

Det kræver dog også, at Cavani skal være villig til at afgive sit nummer, og det med at afgive trøjenumre har allerede givet problemer i Manchester United denne sæson

Ferdinand på pletten

Dog forlyder det på det engelske medie Metro, at den tidligere Manchester United-profil Rio Ferdinand allerede nu ved, at Edinson Cavani er klar på at opgive sit trøjenummer til den målfarlige portugiser. Det har han angiveligt fortalt på Youtube.

- Jeg bliver nødt til at sige, at Cavani er et stort menneske. Han har opgivet sit trøjenummer til Ronaldo, har Ferdinand fortalt efter offentliggørelsen af Ronaldo.

Dog medgiver Ferdinand, at Premier League-reglementet kan sætte en stopper for favoritnumret.

Hvilket trøjenummer - og hvad der sker med navnet på Ronaldos tøjmærke - er stadig uvist.

