De tog sig til hovedet i Liverpool mandag aften over Darwin Núñez.

Hans skalle på Joachim Andersen var ligeså tåbelig, som den var uventet, og selvfølgelig får han en del af kritikken for, at storklubben overraskende måtte nøjes med det ene point mod Crystal Palace.

Men for to af Premier Leagues største gennem de 30 år, turneringen har eksisteret, Gary Neville og Jamie Carragher, er det kort og godt, hvad der kan ske i kampens hede.

Den ene har hjertet helt inde på Anfield, mens den anden bestemt ikke nærer særligt varme følelser for The Reds. Med de er enige om, at momentane nedsmeltninger som Núñez’ forekommer i spillet.

- Vi ved jo ikke, hvorfor han gjorde det. Jeg har gjort det to-tre gange i min karriere. Vi ved ikke altid, hvorfor vi reagerer, som vi gør. Vi aner det ikke. Bagefter tænker man: Hvad pokker gjorde jeg lige dér?, siger Neville på Sky Sports’ hjemmeside.

Kæmpe drama på Anfield: Darwin Nunez nikker Joachim Andersen en skalle og får rødt kort

Mareridts-start

- Engang sparkede jeg en bold efter en Everton-fan og noget tilsvarende mod Steve McManaman. Det er den der ekstreme vrede, der rammer dig, siger han.

Jamie Carragher, hvis Liverpool-hjerte er af præcis samme størrelse som Nevilles United-hjerte. Og var han enig med sin kollega, forsvandt det i det lort, han nok føler, klubben står i med udvisningen.

- Det er en mareridts-start for ham som spiller i Liverpool. Det er et mareridt for Jürgen Klopp, der forsøger at integrere ham i truppen.

- Problemet var sådan set ikke episoden mod Crystal Palace. Problemet er, at der nu går lang tid, før han bliver en del af holdet igen. For efter karantænen vil han garanteret starte på bænken, før han er oppe i gear igen. Der kan gå fem-seks uger, før vi ser ham i startopstillingen igen, kom det med et enormt suk fra Carragher.

Det mest ensomme menneske i verden

Gary Neville føler for Núñez, om end han nu mener, at udvisningen var god nok.

- Man er det mest ensomme menneske i verden. Du sidder alene i det omklædningsrum, og de andre er ude på banen. Man har ladt dem i stikken og har det så dårligt.

- Man behøver ikke sige ret meget til en spiller, der er smidt ud. Jeg er sikker på, han er gået rundt og har sagt undskyld. De andre gutter skal nok samle ham op, da det er et godt omklædningsrum, siger Neville.

Darwin Núñez kom til Liverpool i midten af juni fra Benfica efter et brag af en sæson i portugisisk fodbold. Han formåede at score i begge sine to første optrædener mod henholdsvis Manchester City i Community Shield - og den første ligakamp mod Fulham, inden han blev smidt ud mandag aften.

