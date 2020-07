- Det er ingen katastrofe

De seneste ti sæsoner har Tottenham deltaget i de europæiske klubturneringer, men London-klubben er i reel fare for at misse en plads i det lukrative selskab i næste sæson.

Skulle det ske, at Tottenham ikke formår at avancere fra niendepladsen i Premier League i løbet af de sidste seks spillerunder, kommer manager José Mourinho ikke til at ligge søvnløs over at gå glip af rejserne ud i Europa.

- Hvis det ikke sker, er det ikke jordens undergang, men formentlig starten på en ny tid, lyder det en anelse kontroversielt fra José Mourinho ifølge Reuters.

Efter ti år i top-6 og flere sæsoner som en potentiel mesterskabsbejler er det gået ned ad bakke for Tottenham i denne sæson.

Eksmanager Mauricio Pochettino blev i november fyret et halvt år efter at have fået holdet i Champions League-finalen. Afløseren Mourinho fik ikke vendt en begyndende Tottenham-nedtur.

Den portugisiske manager påpeger, at en sulten spillertrup er nødvendig, hvis klubben skal kunne levere resultater, der matcher selvforståelsen.

- Ting ændrer sig, du ændrer dig, klubben ændrer sig, truppen ændrer sig, motivationen ændrer sig, gruppedynamikken ændrer sig. Hvis en gruppe var stærk for ti år siden, er den det formentlig ikke mere. En spiller, der var topmotiveret, er det nok ikke mere.

- Hvis det er tilfældet, kan vi ikke kigge på det med et smil, men vi bliver nødt til at se på det med optimisme og professionalisme og sige, at næste sæson skal være anderledes, siger Mourinho.

Foto: Ritzau Scanpix

Tottenhams vej ud i Europa kan være kortere end normalt, hvor man har skullet komme i top-6 for at være sikker på europæisk deltagelse. I år kan ottendepladsen være nok.

Det skyldes, at Manchester City slutter på en europæisk plads i Premier League og også har vundet Liga Cuppen tidligere i år. Men klubben er udelukket fra europæisk fodbold i to sæsoner for brud på reglerne for økonomisk fairplay.

Stadfæstes den afgørelse af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i midten af juli vil en ottendeplads være nok til europæisk deltagelse.

Mandag får Tottenham besøg af Everton.

Se også: Sandheden om mystisk kæmpe-handel

Ventede i 30 år - døde en måned før forløsningen