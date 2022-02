Manchester United-anføreren Harry Maguire har fredag set sig nødsaget til at gå til tasterne og konfrontere spekulationer om splittelse mellem spillerne i den engelske storklub.

Det sker, efter at medier som The Mirror og Daily Mail den seneste tid har skrevet, at der skulle foregå en regulær magtkamp i førsteholdets omklædningsrum.

Ifølge aviserne har Cristiano Ronaldo angiveligt ikke været tilbageholdende med at positionere sig som leder på holdet.

Dette har fået Maguire til at føle sig undermineret af portugiserens indflydelse i klubben. Men det afviser den engelske forsvarer fredag.

- Jeg har set en del historier, der ikke er sande, skriver Maguire på sin Twitter, som svar på en Mirror-journalists opslag om, at der skulle foregå en magtkamp i klubben.

- Jeg ønsker ikke at kommentere på alt, der skrives om. Men dette er jeg nødt til at reagere på, skriver den snart 29-årige englænder og tilføjer, at holdet 'står sammen'.

Harry Maguire er i denne sæson blevet heftigt kritiseret for flere af sine kampafgørende fejl. Fredag afviser han rygter om, at der foregår en magtkamp i United-truppen. Foto: Peter Powell/Reuters

Også klubbens midlertidige manager, Ralf Rangnick, har fredag eftermiddag reageret på spekulationerne.

- Det er nonsens. Jeg har ikke talt med nogen spiller om ændringer på anførerposten, siger Rangnick på et pressemøde forud for weekendens kamp.

- Det er mig, der beslutter, hvem der er anfører. Derfor er der for mig ingen grund til at snakke med andre om det, siger den tyske træner og tilføjer, at Maguire vil forblive holdkaptajn resten af sæsonen.

Manchester Uniteds næste møde er mod Leeds United på udebane. Kampen spilles søndag klokken 15.