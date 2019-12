Christian Eriksen var endnu en gang et af de store samtaleemner på José Mourinhos pressemøde forud for weekendens kamp mod Wolverhampton

De forsøger igen og igen, de engelske journalister.

De vil så gerne vide, hvad Christian Eriksen har sagt om sin Tottenham-fremtid til José Mourinho, men portugiseren nægter kategorisk at afsløre noget fra den private samtale.

- Det eneste, jeg ved, er, at hans kontrakt løber ud, når sæsonen slutter, og de samtaler jeg har haft med Christian er private samtaler, som jeg ikke kommer til at dele, lød det fra Mourinho på fredagens pressemøde. Et budskab, han også tidligere har luftet.

Samtalen har dog ikke gjort noget dårligt for relationen mellem den danske midtbanespiller og Tottenhams cheftræner.

- Han var meget ærlig over for mig, og jeg var meget ærlig over for ham. Vores forhold er virkelig, virkelig godt. Vi har et rigtig godt forhold, som startede den første dag. Jeg kommer ikke til at svigte den tillid og det forhold, siger Mourinho.

José Mourinho er tilfreds med Christian Eriksens præstationer. Foto: ISABEL INFANTES/Ritzau Scanpix

- Det er op til Christian

Han fortæller, at han har delt indholdet af samtalerne med ledelsen i klubben, men insisterer altså på, at pressen må høre det fra Christian Eriksen selv.

- Det er ikke mig, der skal fortælle jer det. Det er op til Christian at fortælle jer noget, hvis han vil.

Christian Eriksen har ikke selv sagt meget om kontraktudløbet, siden han i sommer afslørede, at han ledte efter en ny udfordring efter seks år i Tottenham. Derfor er det fortsat forventningen, at han ikke skriver under på en ny kontrakt med London-klubben og i stedet kigger sydpå for at finde sin næste arbejdsgiver.

Han har dog haft svært ved at sælge sig selv til de store klubber takket være en fast plads på bænken det meste af sæsonen.

Først under Mauricio Pochettino og siden José Mourinho, der kun har brugt Eriksen som indskifter, siden han overtog magten 20. november. Med undtagelse af kampen mod Bayern München onsdag aften, hvor portugiseren luftede en del af reserverne i den ligegyldige gruppekamp i Champions League.

Foto: ANDREAS GEBERT/Ritzau Scanpix

José Mourinho er dog fortsat fint tilfreds med præstationerne, når danskeren får chancen.

- Hver gang, jeg bruger ham, synes jeg, at han helt tydeligt viser den kvalitet, han har. Og han forsøger at hjælpe holdet, når han er på banen, hvilket er vigtigt for mig, uanset hvordan fremtiden ser ud, lød det diplomatisk fra Mourinho om Eriksen, der ellers har fået en del kritik for præstationerne siden sommerferien.

Han forventes endnu en gang at snuppe en af pladserne på bænken, når Tottenham søndag eftermiddag møder Wolverhampton på udebane i Premier League.

