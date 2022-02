Kurt Zouma er blevet et problem for West Ham i kølvandet på video, der afslører ham som dyremishandler

Man siger, at det sjældent er forsvarsspillere, der trækker de store overskrifter.

Og Kurt Zouma havde nok også helst været fri, men lige nu er det i den grad den franske West Ham-stopper, der er det store samtaleemne, efter at en video, hvor han på brutal vis sparker sin kat, har spredt sig som en steppebrand på sociale medier.

Vreden blev ikke mindre, da Zouma tirsdag aften meget overraskende startede inde, da The Hammers på hjemmebane tog imod Watford.

Kurt Zouma fik Watford-tilhængernes kærlighed at føle. Foto: Ritzau Scanpix

Her fik franskmanden kærligheden at føle hver eneste gang, han havde bolden, for gæsternes medrejsende fans havde ikke i sinde at lade dyremishandleren slippe billigt. Således blev der buhet, så det kunne høres, når Kurt Zouma havde bolden.

Og da han kort inde i kampen måtte en tur i græsset efter en hård nærkontakt, leverede Watford-tilhængerne en skarp kommentar.

- Det er sådan, din kat har det, sang de, mens franskmanden ømmede sig.

Se video med tilhængernes reaktion øverst i denne artikel

West Ham står også med noget af et forklaringsproblem med udtagelsen af den udskældte spiller. Inden kampen forklarede manager David Moyes, at Zouma spillede, fordi 'han er en af vores bedre spillere'. Men Moyes og Wet Ham-ledelsen har måske undervurderet omgivelsernes vrede.

Således overvejer en af klubbens sponsorer, Experience Kissimmee, sin stilling efter West Hams håndtering af situationen. Det skriver Evening Standard.

Kurt Zouma er en af de mindst populære spillere i Premier League netop nu. Foto: Ritzau Scanpix

'Experience Kissimmee fordømmer på det kraftigste Kurt Zoumas handlinger. Vi vil overvåge situationen mellem Kurt Zouma og West Ham, da vi som organisation på ingen måde kan forsvare dyremishandling', lyder det på Twitter.

Kurt Zouma har allerede undskyldt sine handlinger, mens West Ham har meddelt, at man håndterer sagen internt.

Så nemt er det dog ikke givet, at forsvarsspilleren slipper. Britisk politi har allerede oplyst, at ordensmagten vil indlede en efterforskning. Det kan du læse mere om her: Sparkede kat: Nu går politiet ind i sagen

Kurt Zouma undskylder for video hvor han mishandler kat

