Brentford-manager Thomas Frank hylder sine spilleres 'utrolige' mentalitet, efter at holdet fredag aften stjal sejren i sidste sekund hjemme mod Watford.

Sejrsmålet til 2-1 blev scoret af Bryan Mbeumo på et straffespark i det 95. minut, og det betyder, at Brentford rykker op på en niendeplads i Premier League.

- Det er vanvittigt. Det her er, hvad fodbold handler om. Det er disse øjeblikke, vi arbejder så hårdt for at prøve at opnå, siger Thomas Frank til BBC Sport efter kampen.

Undervejs var det ellers Watford, der kom bedst fra start, da Emmanuel Dennis bragte udeholdet foran midtvejs i første halvleg.

I anden halvleg begyndte Brentford dog for alvor at presse på, og det blev belønnet, da Pontus Jansson efter 84. minutter headede et indlæg i kassen, inden Mbeumo sendte hjemmeholdets tilhængere i ekstase.

Til BBC Sport fortæller Thomas Frank, at han er særligt stolt over sine spilleres reaktion efter udligningen.

- Vi har temmelig mange skader, vi stiller op med spillere væk fra deres normale positioner, og vi går bare ind og angriber. Vi stiller os ikke tilfreds med uafgjort. Sikke en utrolig mentalitet fra holdet.

- Vi udligner i det 84. minut og går stadig efter sejren. Det er vildt.

Hos Watford siger manager Claudio Ranieri ifølge nyhedsbureauet AFP, at hans hold må lære at kæmpe for livet i Premier League efter nederlaget.

- Det er en misset chance. Vi vidste, at det var en vigtig kamp. Brentford var klar til at kæmpe, og det var nogle af mine spillere ikke. Hvert eneste øjeblik er en kamp, og vi er nødt til at blive klogere, siger italieneren.

Watford ligger tre point over nedrykningsstregen i Premier League. Holdet har dog spillet to kampe mere end Burnley og en kamp mere end Newcastle og Norwich, der ligger på de tre nederste pladser med ti point hver.

