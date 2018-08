Det er videnskabeligt bevist - her er Englands mest uheldige hold

I Danmark har man League of Justice, hvor man ser på, hvor mange mål et hold burde have scoret. I England har man også øjnene oppe for sådan noget, og i et stort studie har man set nærmere på, hvilket hold, der er mest heldige og uheldige i Premier League.



Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem ESPN, Intel og University of Bath.



Her har man set nærmere på flere forskellige ting. Blandt andet annullerede mål, der burde være blevet anerkendt - og omvendt. Derudover har man også set på straffespark, der ikke burde være dømt, fejlagtige røde kort samt røde kort der ikke blev dømt, scoringer med afretninger og meget mere.



Efter de punkter har det vist sig, at Manchester United hentede seks point ekstra på den baggrund, som slår alle andre hold. Det hold, der blev hårdest ramt, er Liverpool, som smed hele 12 point.



Endvidere blev der også bemærket, at Leicester som det eneste hold scorede tre gange efter overtiden var udløbet.



Den heldigste spiller skulle desuden vise sig at være Newcastles Matt Ritchie, der slap for to røde kort.



Endelig viser det sig, at Huddersfield var rykket ned, hvis man skal se på den række, som de har fundet frem til, mens Stoke ville have overlevet.

