Det får Ronaldos kæreste i lommepenge

Georgina Rodriguez bør ikke have de store problemer med at få lommepengene til at strække.

For når kæresten hedder Cristiano Ronaldo, mangler der ikke noget.

Han er selv milliardær og tjener 15 millioner kroner om måneden på at spille for Manchester United. Så der er råd til at sørge lidt for kæresten.

Således skriver den spanske avis Marca, at Georgina Rodriguez hver eneste måned modtager 100.000 euro (744.000 kroner) - men de er altså øremærkede.

For selvom det er til bred fortolkning, skal pengene gå til 'udgifter og børnepasning' - og der er lidt at holde styr på.

Den 28-årige argentiner har været sammen med Ronaldo siden 2017, hvor de sammen fik datteren Alana. Desuden har Ronaldo tre børn med to forskellige rugemødre - og så venter parret tvillinger.

Desuden er det ikke den eneste indtægt, Rodriguez har. Hun tjener nemlig egne penge som model, influencer og Netflix-stjerne. Helt aktuelt med sin egen serie: 'Soy Georgina' eller 'Jeg er Georgina'.

Det og partnerskabet med Ronaldo har gjort hende rasende populær med flere end 36 millioner følgere på Instagram. Så kan hun nok leve med, at anmeldelserne på hendes serie bedst kan beskrives som lunkne.

Geogina Rodriguez er til dagligt mor for fire børn, og der er to mere på vej:

Trods sin store gravide mave kan Georgina Rodriguez fortsat nyde livet:

Hun er aktuel med Netflix-serien 'Soy Georgina':