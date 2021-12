Dét gad han ikke se på

Se Coppa Italia torsdag eksklusivt i Ekstra Bladet+

Det er på ingen måde noget særsyn.

En fodboldspiller, der ligger i græsset og ømmer sig.

Efter 80 minutters spil var Arsenal foran 1-0 hjemme mod West Ham onsdag aften.

Den indtil videre eneste målscorer, Gabriel Martinelli, blev siddende i græsset og tilset lige uden for banen efter en duel.

Dét gad manager Mikel Arteta ikke at se på. Tilbage i kamp, makker! Eller i hvert fald ind og lig inde på banen.

Arteta fik ham hurtigt tilbage på banen igen. Screendump: TV3 Sport

Han gik hen til brasilianeren, hev ham op og fik ham så skubbet ind på banen. Det resulterede i, at han få sekunder senere lå inde på banen.

Og ja, så kunne Arsenal jo sparke bolden ud, så han kunne få behandling. Den 20-årige Arsenal-stjerne lod sig efterfølgende udskifte efter en flot kamp.

- Han var bestemt en af de bedste i kampen. Han fik krampe igen, og han skal modnes i den forstand, men hans overordnede forståelse af spillet bliver meget bedre.

- Han er i stand til at have flere forskellige gear i sit spil i stedet for at gøre alt med 100 kilometer i timen, sagde Arteta om Martinelli på pressemødet efter kampen.

Arsenal vandt 2-0, efter at Emile Smith Rowe også fik scoret.

Se scoringerne her.

Med sejren går Arsenal forbi netop West Ham i Premier League-tabellen og indtager nu den eftertragtede fjerdeplads, der giver adgang til den kommende sæsons Champions League-gruppespil.

