- Det giver ikke mening med Eriksen

Erik ten Hags ønske om at hente Christian Eriksen til Manchester United giver ikke den helt store mening.

Sådan lyder det nu fra den tidligere Liverpool-spiller Danny Murphy, efter at Manchester Evening News mandag har nævnt Christian Eriksen blandt de navne, der optræder på Erik ten Hags ønskeliste.

- Hvis Erik ten Hag tror, at han kan spille Eriksen og Fernandes på det samme hold, med kun én defensiv midtbanespiller, så ender de med at få en værre sæson end den, de lige har haft.

- Henter han ham (Eriksen, red.) ind som reserve for Fernandes, til at spille som 10'er? Eller vil han bruge ham som central midtbanespiller? lyder det således, ifølge Talksport, fra Danny Murphy.

- Hvis du henter (Frenkie) de Jong og Eriksen til midtbanen, hvor skal determinationen så komme fra? Hvem skal være fysisk og sætte de hårde tacklinger ind? Det vil man mangle. Det er underligt af United, at de vil have Eriksen. Det forstår jeg ikke. De har nok kreative spillere.

Spurs har ikke fulgt op

- Så United tror, at de kan hente en spiller i Brentford, som har været en af Tottenhams bedste spillere tidligere, i en æra, hvor de intet vandt. Tror de, at de bliver mere konkurrencedygtige ved at hente Eriksen?

Mediet football.london skrev tidligere mandag, at Tottenham ikke har fulgt op på deres interesse i Christian Eriksen, efter at klubben for nogle uger siden var i kontakt med danskerens repræsentanter.

Ifølge mediet har Manchester United, Everton, Leicester, West Ham, Ajax og en unavngiven La Liga-klub også været i kontakt med Christian Eriksens lejr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: