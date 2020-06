- Det gør ondt

Liverpool sikrede sig torsdag det engelske mesterskab, da Manchester City tabte til Chelsea, og det er første gang i 30 år, at Liverpool slutter øverst i tabellen.

I Manchester United er cheftræner Ole Gunnar Solskjær selvsagt ikke glad for rivalernes triumf, selvom nordmanden erkender, at Jürgen Klopps tropper er de fortjente vindere i år.

- Ethvert hold, der vinder Premier League, fortjener det. De fortjener kredit. Det er en svær liga at vinde. Man må anerkende Jürgen og hans spillere. Hver gang man ser nogen andre løfte et trofæ, så gør det ondt, lyder det ifølge Goal fra Ole Gunnar Solskjær.

- Det er den følelse, som alle, der har et tilhørsforhold til Manchester United, sidder med. Staben, spillerne og fansene. Selvfølgelig ønsker vi at vende tilbage til at vinde. Og det er vores udfordring.

Kan næppe efterligne Fergusons bedrifter

Med triumfen i denne sæson har Liverpool nu vundet det engelske mesterskab 19 gange, mens Manchester United har vundet mesterskabet 20 gange. 13 af Manchester Uniteds Premier League-titler blev vundet, da Sir Alex Ferguson stod i spidsen for klubben.

Ifølge Ole Gunnar Solskjær får Jürgen Klopp svært ved at efterligne Fergusons triumftog.

- Den stribe af mesterskaber, som vi vandt under Sir Alex... jeg tror, at det bliver svært for nogen at gentage det. Sir Alex var en mester i at blive på toppen.

- Så i mine øjne er vores udfordring at sørge for, at der ikke går eksempelvis 26 år, før vi vinder mesterskabet igen. Vi vil gøre alt for at indhente det forspring, de har, og måske endda overhale dem.