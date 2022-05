Det kommer ikke til at ske

Eksperter er ikke i tvivl om, at Premier League-trofæet ender hos Manchester City, men ifølge dem er der en klar årsag til, at Liverpool snubler så tæt på mål

Vi har set det mange gange før.

Og om 12 dage kan vi godt forvente at se Manchester City løfte sit sjette Premier League-trofæ på ti år, i hvert fald hvis man spørger eksperterne.

City og Liverpool har ligget skulder ved skulder i toppen af tabellen i månedsvis, og i skrivende stund skiller tre point de to hold.

Mikkel Biscoff og Thomas Gravesen, der begge er Premier League-eksperter hos Discovery, er ikke i tvivl om, hvornår Liverpool snublede i jagten på at nå City.

- Chancen for Liverpool røg efter kampen mod Tottenham. Efter kampen virkede det også på Klopp som om, at løbet var kørt. Jeg tror ikke, Liverpool kan hente indhente de tre point, og målscoreren kan også få betydning, siger Mikkel Bischoff, der henviser til, at City også er foran med fire mål på målscoreren.

Thomas Gravesen har i sin fodboldkarriere spillet i klubber som Everton, Real Madrid og Celtic. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Thomas Gravesen er enig med Bischoff i, at den skelsættende kamp for Liverpool var mod Tottenham, men de mange finaler, der står for døren, har ifølge Gravesen stor betydning for, at Liverpool ikke indhenter City.

- Når man har en FA Cup-finale og en Champions League-finale samtidig med, at man er tre point efter i det afsluttende program i Premier League med så få kampe tilbage, så vil energien alt andet lige lægges over i finalerne, siger han.

Liverpool-træner Jügen Klopp virkede åbenlyst irriteret efter kampen mod Tottenham, men Gravesen er ikke sikker på, at Klopp vil være helt så skuffet over sæsonen, hvis Liverpool skulle slutte som nummer to i Premier Leauge.

Han forklarer, at begge hold har skullet præstere på absolut ypperste niveau til hver eneste kamp for at kalde sig selv mestrer i slutningen af sæsonen. Det har bølget frem og tilbage for Manchester City og Liverpool, men det er ifølge Gravesen en marginal forskel, der adskiller de to.

- Det, tror jeg, er med til at give Klopp en mere nuanceret tilgang til det her mesterskab, siger han.

