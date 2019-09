Det rene vanvid: Dansk fodbold-ekspert rammer ny million-gevinst

Godt nok lever han af at være fodboldekspert, som vært og redaktør hos fodboldpodcasten Mediano, som statistik-ekspert hos Leandertal og som odds- og tipsekspert hos SpilXperten.

Men den tidligere fodbolddommer Benjamin Leander viser det også i praksis, at han kan det dér med at forudse fodboldresultater.

I oktober 2018 ramte han som den eneste 13 rigtige på tipskuponen hos Danske Spil og udløste dermed den milliongaranti, der gives, når der kun er en enkelt vinder, og lørdag aften - altså 11 måneder efter første gang - så har han igen vundet en million kroner via en 13'er.

- Min kæreste er skolelærer, og vi havde talt om en kort tur til Budapest i efterårsferien, men nu kigger vi nok på noget lidt varmere, hvor der er plus 20 grader, siger Leander til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke komme i tanke om andre, der har ramt milliongarantien to gange, så det er også lidt mytisk at kunne skrive på mit cv.

- Ligesom sidste gang tænker jeg 'hvornår vågner jeg, det kan ikke passe?', siger Leander.

Artiklen fortsætter under billederne

De 13 rigtige - overvejede at helgardere Manchester City , men det var heldigvis ikke nødvendigt pic.twitter.com/gq8JgWrW8X — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) September 21, 2019

Det at vinde en million kroner bliver aldrig noget, man kan vænne sig til, men der var alligevel forskel i forhold til første gang.

- Det føltes mere angstprovokerende end sidst, for dengang var der kun en enkelt kamp til sidst med Milan og Inter, men jeg var garanteret en 13'er på mindst 100.000 kroner.

- Denne her gang, så havde de 13 rigtige ikke været noget som helst værd, hvis for eksempel Everton havde udlignet i overtiden i stedet for at komme bagud 0-2.

- Og der var faktisk fire kampe, hvor jeg ikke kunne tåle en scoring i overtiden.

- Jeg havde indstillet mig mentalt på, at jeg stod til at vinde 275.000 kroner, inden Sheffield Wednesday fik udlignet, og det havde jo også være mange penge.

- Jeg havde ikke regnet på, hvornår jeg kunne ramme milliongarantien, men da jeg så, at Sheffield Wednesday havde udlignet, så kunne jeg godt se, at det kunne være en god scoring.

- Jeg holdt hånden for skærmen på telefonen og flyttede den langsomt. Jeg kunne se, at det endte på 000, og det var jo godt nok.

- De næste tal var også 000, og så kom 1-tallet.

Artiklen fortsætter under billederne

Benjamin Leander har igen 13 rigtige til 1.000.000 kroner. Foto: Screenshot/EB TV

Sådan så det ud, da Benjamin Leander dømte 1. division mellem Brønshøj og Vejle nogle år tilbage. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Problemet var, at kampen i Birmingham trak ud og først sluttede efter ni minutters overtid. Ventetiden fik fodboldeksperten til at gå på en noget utraditionel måde.

- Jeg gik ind på min søns værelse. Han havde smidt omkring 200 perler, som vi samlede op en efter en, griner Leander.

Milliongarantien har været væk i løbet af sommeren, men kom tilbage sammen med første runde af Premier League. Det var ellers ikke fordi, at Leander havde satset helt vildt på sin kupon.

Således havde han sikkert 1-tal i Manchester City hjemme mod Watford, der da også endte 8-0.

- Det er helt sikkert Sheffield Uniteds sejr i Everton, der gør det, for skulle 13'eren give noget, så nytter det ikke at spille på både City og Everton som vinder.

- Udover Sheffield United var det også krydset i Brentfords kamp, der hjalp mig, men der er jo ikke tale om nogen helt vild kupon, siger Leander.

- Men Nottingham Forest fik jeg helgarderet. Her havde jeg valgt x2 til at starte med, men ændrede det til sidst.

Det gjorde, at kuponen i stedet for at koste 5.900 kroner pludselig kostede 8.738 kroner. Mange penge for en almindelig dansker, men Leander kører efter et planlagt og systematisk spilbudget.

- Første del af året gav et rigtig fint overskud, men det har været en hård sommer, hvor jeg har tabt mere, end jeg har vundet.

Især tipskuponerne har været gode ved Leander. Lørdagens 13'er var således sjette gang siden nytåret 2018, at han ramte 13 rigtige.

De to af gangene altså med en million kroner til udbetaling, mens han i forbindelse med Champions League-finalen ramte 130.000 kroner, og dårligste 13'er gav trods alt 40.000 kroner.

Sheffield Wednesdays Atdhe Nuhiu blev den store helt for Leander med sit mål tre minutter inde i overtiden. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Sådan så sms'en fra Danske Spil ud første gang, Leander vandt en million i Tips13 i oktober 2018



Det blir et stort nej tak til at afmelde sms’er som denne her. Og nu skal jeg nok stoppe Millionær-spam’en. Tusind tak for karma og kærlighed pic.twitter.com/3riuAqWg4N — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) October 21, 2018

Og selvom det lyder, at lørdagens kupon giver ham en millioner kroner lige ud, så følger der også diverse sidegevinster med.

Der er således 16 12'ere, 113 11'ere og 462 10'ere, så Leander ender med at få udbetalt 156.826 kroner oven i millionen.

Alt sammen fordi Atdhe Nuhiu udlignede til 1-1 i tre minutters overtid for Sheffield Wednesday mod Fulham.

- Sidst var det jo Mauro Icardi, der scorede det afgørende mål for mig, og jeg købte en trøje med ham. Denne her gang kender jeg lidt mindre til målscoreren, men jeg kommer ikke uden om at købe en trøje, siger Leander.

Million-gevinsten får ham dog ikke til at stoppe med at arbejde, for det kan man trods alt ikke, når man regner med at skulle arbejde 30-40 år endnu.

I stedet skal der investeres i en god fremtid for sønnen på tre år og en pensionsopsparing. På den helt korte bane blev millionen også fejret med kæresten og sønnen.

- Vi tog på restaurant 200 meter nede ad gaden og fik boller i karry. Og ja vi fik også ryddet alle perlerne op, og så er den lille lige lagt i seng, siger Leander.

Benjamin Leander stoppede sin dommerkarriere i sommeren 2017 og nåede at dømme i landets næstbedste række 1. division samt at være fjerdedommer i Superligaen.

