Det så du ikke på tv: Smidt ud i drama

Selvom det lørdag stod klart, at der venter Thomas Frank en snarlig kontraktforlængelse med Brentford, så blev det alligevel en rigtig møgdag for The Bees' danske manager.

Ikke alene tabte Franks tropper hjemmekampen til gæsterne fra Wolverhampton 1-2.

Danskeren havde også den tvivlsomme ære at inkassere et rødt kort efter slutfløjtet, da temperamenterne kom i kog på grønsværen.

Thomas Frank var oppe i det røde felt efter nederlaget til Wolverhampton. Foto: Ritzau Scanpix

Her rodede Thomas Frank sig ud i hidsige skænderier med flere Wolves-spillere, hvor især portugisiske Joao Moutinho fik det glatte lag. En ophidset Frank var tilsyneladende utilfreds med, at midtbaneveteranen havde trukket tiden i slutminutterne.

Han pegede vredt på sin tinding, og det kostede en advarsel.

Temperamenterne kom i kog efter det sidste fløjt. Foto: Ritzau Scanpix

Siden fortsatte Brentfords manager diskussionerne med dommer Peter Bankes og de øvrige opmænd, og til sidst blev det for meget for Bankes, der viste Thomas Frank det røde kort.

Dermed kan han se frem til en karantæne som den triste rosin i pølseenden på det særdeles dramatiske opgør på Brentford Community Stadium, hvor også Mathias Jensen kom i fokus, da den danske landsholdsspiller med blodet flydende måtte lade sig udskifte efter et sammenstød med holdkammeraten Rico Henry.

Det kan du læse mere om her: Grimme billeder: Dansker slået til blods

Thomas Frank viste sig fra den hidsige side. Foto: Ritzau Scanpix

Som om det ikke var nok, måtte kampen også afbrydes, da en mystisk drone pludselig hang over banen.

Læs om den ubudne gæst her: Drone afbryder Brentford-kamp i Premier League

