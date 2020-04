Fredag aften kom det frem, at Liverpool-legenden Kenny Dalglish er testet positiv for coronavirussen, og at han var blevet indlagt.

Den 69-årige skotte havde ellers ikke vist symptomer, men blev testet i forbindelse med et andet hospitalsbesøg, og da Liverpools trup hørte om indlæggelsen, kom det som et chok. Det fortæller Liverpools nuværende manager, Jürgen Klopp, ifølge klubbens hjemmeside.

- Det var et chok for tre dage siden, da jeg først hørte om det. Drengene fik en besked i vores WhatsApp-gruppe, og alle reagerede med 'Wow'. Der er kæmpe forskel på, om man kender nogen, der har virussen eller ej. I det øjeblik var det bare ‘Wow, en af os har det’, og det var virkelig vildt.

- Vi ved alle, at denne forfærdelige sygdom skaber hjertesorg over hele verden, men dette var første gang for mange af os, at en, som vi har en så personlig forbindelse til, blev påvirket af sygdommen, siger Jürgen Klopp.

Kenny Dalglish, der både har været i Liverpool som spiller og træner, blev udskrevet søndag.