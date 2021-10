Døden rullede forbi Newcastle

Der var fest og farver, karneval i Nordengland, ballade uden for stadion, drama på lægterne, afbrudt kamp – og et svidende nederlag, da Newcastle gik saudiarabisk søndag eftermiddag.

De kom forklædt som sheiker med arabisk hovedbeklædning og flag. Jubelen kendte stort set ingen grænser, da Newcastles fans invaderede St. James’ Park til den første hjemmekamp efter den saudiske overtagelse, der endte 14 år under den forhadte Mike Ashleys ejerskab.

Nu er der jo ikke hver dag, man ser fok i arabisk klædedragt vælte ind og ud af The Strawberry Pub i nærheden af stadion, men når man har fået verdens rigeste ejere, er der vel råd til en pint eller tre.

En varevogn med fotos af den myrdede journalist Jamal Khashoggi og den saudiske kronprins Mohammed bin-Salman rullede forbi stadion. Foto. Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Den saudiske formand Yasir Al-Rumayyan og minoritets-aktionæren Amanda Staveley i VIP-logen. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Der var dog også dem, der manede til eftertanke uden for stadion, hvor en varevogn med et meterhøjt skilt med portrætter af den myrdede journalist Jamal Khashoggi og den saudiske kronprins Mohammed bin Salman tiltrak sig opmærksomhed.

Ifølge USA’s efterretninger er der ingen tvivl om, at kronprinsen sanktionerede mordet og senere parteringen af Jamal Khashoggi, der blev lokket i baghold på ambassaden i Istanbul. Journalisten, der arbejdede for Washington Post, blev myrdet 2. oktober for tre år siden.

Men det var langt hovedparten af Newcastles fans bedøvende ligeglade med under kamp ét under det nye ejerskab af den saudiarabiske investeringsfond PIF, der har købt klubben for ca. 2,7 mia. kroner.

Tilhængerne fik så den enestående oplevelse at se den saudiske formand Yasir Al-Rumayyan i selskab med den britiske minoritetsejer Amanda Staveley juble med måde og dingle lidt med juvelerne, da Callum Wilsom allerede i det andet minut bragte Newcastle i font mod Tottenham.

London-mandskabet slukkede dog hurtigt de nyrige værters forhåbninger med to hurtige kasser af Tanguy Ndombele og Harry Kane, og Son Heung-Min øgede såmænd til 3-1 i første halvlegs forlængede spilletid. Et sent selvmål af Eric Dier kostede kun på målscoren – Newcastles saudiske herrer måtte forlade St. James’ Park med et nederlag på 2-3.

En Newcastle-fan modtager førstehjælp kort før pausen. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Dramaet inde på stadion opstod, da en tilskuer kort før pausen fik et ildefindende. Tilskuerne omkring personen fik tilkaldt dommer Andre Marriner, der afbrød kampen i ca. et kvarter og sendte begge hold fra banen, inden kampen igen blev sat i gang. Begge holds læger ilede til undsætning, og ifølge Newcastle Uniteds twitter-konto blev tilskueren hurtigt stabiliseret og bragt til hospitalet.

For Pierre-Emile Højbjerg må episoden have været ekstra ubehagelig oven på sommerens dramatiske EM-åbning mod Finland i Parken.