Dømt for forbrydelse: Sendt i fængsel

En makaber sag omkring den afdøde fodboldspiller Emiliano Sala har nu fundet sin afgørelse.

Således er en 49-årig kvinde og en 62-årig man blevet idømt henholdsvis 14 og 5 måneders fængsel for at have hacket billeder fra spillerens obduktion, således at de kort efter florerede på sociale medier.

De to, Sherry Bray og Christopher Ashford, havde ulovligt fået adgang til overvågningskameraet på lighuset i Bournemouth, og begge havde set obduktionen flere gange. Det bekræftede en politiundersøgelse i februar, der også afslørede, at der var flere billeder fra obduktionen på Sherry Brays telefon.

Hun havde som direktør i det firma, der står for overvågningen, adgang til billederne, og hun kunne altså ikke dy sig for at tage billeder fra filmen, ligesom hun har delt dem med sin ansatte Christopher Ashford, der var generelt interesseret i retsmedicinsk arbejde.

Der er ingen anklager om, at de to har distribueret billeder derfra, men ikke desto mindre blev de kort efter delt flittigt på blandt andet Instagram.

Emiliano Sala blev mindet i både Nantes og i Cardiff, efter at et fly med ham om bord forsvandt i januar. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Salas familie har ikke overrasket følt sig voldsomt krænket over, at billederne florerede.

- Jeg kunne ikke tro, at der var mennesker, der var så ondskabsfulde, at de kunne gøre sådan noget.

- Jeg ringede til Emilianos agent og fortalte ham, at de cirkulerede på internettet. Jeg ringede til vores bror, Dario, og han ønskede ikke at se dem, sagde Emiliano Salas søster, Romina.

Emiliano Sala var eneste passager om bord på et lille privatfly, der 21. januar styrtede i Den Engelske Kanal, da det fløj fra hans tidligere klub Nantes mod Premier League-klubben Cardiff, der netop havde købt den argentinske angriber for cirka 125 millioner kroner.

På trods af en stort anlagt eftersøgning blev flyet samt han og pilotens lig med et par dages mellemrum først fundet godt to uger efter forliset.

De to klubber har siden ligget i strid om, hvorvidt Cardiff skal betale overgangssummen til Nantes. Senest har Nantes nægtet at tage imod et 'trøste-beløb' fra Cardiff, og FIFA ventes at gå ind i sagen på et møde onsdag i Zürich.

