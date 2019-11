Dømt for trusler mod konen: Du ender i en kiste

Francis Jeffers er blevet dømt for at sende truende beskeder til sin tidligere kone efter at have set hende med en anden mand

Francis Jeffers skulle have været for Arsenal, hvad Wayne Rooney blev for Manchester United, da han tog fra Everton til Arsenal. Sådan gik det som bekendt ikke. Det tidligere stortalent er nu blevet dømt for trusler mod sin fraseparerede kone.

Det skriver Mirror.

Den tidligere Arsenal-spiller advarede sin tidligere partner igennem 20 år om, at hun ville ende 'i en kiste', efter han havde set hende i selskab med en anden mand. Jeffers og konen er først blevet separeret i år efter ti års ægteskab. De er nu ved at afslutte deres skilsmisse.

Hun kontaktede politiet i juni med de bekymrende beskeder, og anklageskriftet melder om, at beskederne blev sendt via WhatsApp med stærke hentydninger til, at hendes liv var slut, og hun ville ende i en kiste.

Jeffers, der i dag er ungdomstræner i Everton, har erkendt sig skyldig og står i alt til at skulle betale cirka 6300 kroner i bøde og sagsomkostninger.

Foruden bøden er den tidligere engelske angriber blevet tildelt et polititilhold mod ekskonen, han må derfor ikke opsøge hende de næste 12 måneder.

