Dommergensyn kan vente Eriksen i første start siden hjertestop

I lørdagens Premier League-kamp kan Christian Eriksen få sin første plads i startopstillingen i en officiel kamp, siden han i sommer faldt om med hjertestop i EM-kampen mellem Danmark og Finland i Parken.

Og dommeren i Brentfords udekamp mod Norwich er tilfældigvis den samme, som kaldte efter hjælp til Eriksen, da fynboen kollapsede. Englænderen Anthony Taylor.

Han styrede løjerne i EM-kampen i juni 2021, og Eriksen er klar over, at der er udsigt til et gensyn lørdag.

- Jeg har nævnt det for Christian, siger Brentford-træner Thomas Frank ifølge AFP.

- Jeg sagde: 'Ved du hvem dommeren er?'. Det vidste han ikke. Så sagde han: 'Nå, er det Anthony? Hvor sjovt, sikke et sammentræf'.

- Det ville jo være sket før eller siden, at Anthony skulle dømme Christian, siger Thomas Frank.

Eriksen kom for første gang siden hjertestoppet i aktion på højeste niveau i Brentfords nederlag til Newcastle i sidste uge.

Her blev danskeren skiftet ind i det 52. minut, og spørgsmålet er, om Frank smider ham i ilden fra start mod Norwich.

- Han bliver ved med at forbedre sin kondition og få gode minutter til træning.

- Selvfølgelig er jeg interesseret i at få ham mest muligt på banen, forklarer Brenfords danske træner.

Christian Eriksen har skrevet under på en kontrakt, der i første omgang gælder for resten af sæsonen.

Danskeren skal forsøge at hjælpe holdet ud af en svær periode, der har budt på otte kampe i træk uden sejr. Syv af de seneste otte kampe i Premier League har resulteret i nederlag.

Brentfords gode start på sæsonen betyder dog, at holdet på 15.-pladsen fortsat har tre point ned til nedrykningsstregen.

Kampen mod Norwich spilles lørdag klokken 16 dansk tid.