Domstol frikender Mendy for voldtægt

Benjamin Mendy er fredag blevet frikendt i en sag, hvor den tidligere Manchester City-spiller var anklaget for voldtægt og for et forsøg på voldtægt.

Det skriver flere medier, herunder blandt andre BBC og Sky i England.

Franskmanden var for retten ved en domstol i den engelske by Chester. Den skulle tage stilling til, hvorvidt Mendy i sit soveværelse havde voldtaget en 24-årig kvinde tilbage i oktober 2020.

Derudover var Mendy anklaget for at forsøge at voldtage en 29-årig kvinde i sit hjem to år tidligere.

I januar blev den 28-årige back frikendt for seks voldtægtsanklager og et forsøg på voldtægt mod fire unge kvinder eller teenagere.

Retssagen i Chester startede i august sidste år. Ud over Mendy var den medanklagede Louis Saha Matturie også for retten.

41-årige Matturie blev i januar frikendt for tre voldtægter mod to teenagere. Juryen kunne ikke tage stilling til tre voldtægter og tre forsøg på voldtægter mod fem andre kvinder.

I alt 13 kvinder havde anklaget Mendy og Matturie for forskellige overgreb. Undervejs har Mendy hele tiden erklæret sig uskyldig.

Mendy er klubløs, efter at hans kontrakt med Manchester City udløb ved udgangen af juni.

Franskmanden kom til den engelske storklub i 2017 og nåede at spille 75 kampe for City, inden han i august 2021 blev anklaget for de mange overgreb.