Den tidligere anfører for Manchester United og det engelske landshold Wayne Rooney afslører forud for premieren på en ny dokumentar, at han kæmpede med ekstrem druk i løbet af sin funklende fodboldkarriere.

Rooney led af angst efter at være nået til top i engelsk fodbold. Han låste sig derfor sommetider inde og drak i al hemmelighed for at håndtere presset, fortæller han.

- Jeg lavede mange fejl, da jeg var yngre. Nogle kom frem i pressen, andre gjorde ikke, siger han til avisen Mail on Sunday forud for premieren på Amazon Primes dokumentar 'Rooney'.

- At håndtere det, der stod i aviserne, at håndtere manageren (Alex Ferguson, red.) på det tidspunkt og at håndtere familien var meget svært.

- I mine første år i Manchester United, sandsynligvis indtil vi fik vores første søn, Kai, gemte jeg mig selv væk. Jeg gik aldrig ud.

- Der var nogle gange, hvor man fik et par dage fri fra fodbold. Så låste jeg mig faktisk bare inde og drak for at prøve at slippe væk fra alt det, der lå mig på sinde.

- Det fik mig til at glemme nogle af de problemer, jeg kæmpede med.

Wayne Rooney begyndte at spille for Everton som 16-årig og kom til United, umiddelbart efter at han havde strålet for England ved EM i 2004.

Han vandt både Premier League og Champions League med United og er derudover den spiller, der har scoret flest mål nogensinde for både United og England.

I dag er den 36-årige Rooney manager for Championship-holdet Derby, som ligger i bunden af tabellen og er i økonomisk krise.