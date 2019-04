Drak sig næsten ihjel: Troede ikke, at jeg ville blive 30

Den tidligere Arsenal-anfører Tony Adams drak så meget, at han var sikker på, at han ikke ville blive 30 år - men så stoppede han og har i dag været ædru i 23 år

EM i 1996 var udset til at blive et triumftog for værtslandet England. 'Football is coming home' sang alle englændere og håbede på, at den 30 år gamle VM-titel - også vundet på hjemmebane - ikke længere skulle være nationens eneste.

Holdets anfører var Tony Adams - Arsenals mangeårige anfører og forsvarsklippe. Han spillede en fornem slutrunde, der endte brat for England, da den relativt nyslåede landsholdsspiller Gareth Southgate misbrugte straffespark nummer seks i semifinalen mod Tyskland.

En bet for England og for Adams, der efterfølgende gjorde, hvad han plejede dengang: Skyllede skuffelsen væk med en druktur.

Det havde han gjort i 13 år, siden han som usikker teenager kom ind omkring Arsenals førstehold. Men i 1996 begyndte det at tage hårdt på den 29-årige forsvarsgeneral.

- Helt op til det tidspunkt troede jeg ikke, at jeg ville blive 30. Jeg troede, at jeg ville dø af den måde, jeg levede mit liv på. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle leve, men jeg var bange for at begå selvmord. Jeg befandt mig i et limbo, siger Tony Adams i dag til The Telegraph.

Alkoholen havde allerede dengang sendt ham 58 dage bag tremmer i Chelmsford-fængslet, og hans første ægteskab var forlist. Derfor tog han efter en sommerferie en beslutning.

Det gjorde han helt præcist fredag 16. august 1996 - klokken 17 for at være helt præcis. Siden det tidspunkt har Tony Adams ikke rørt alkohol.

Hans karriere blomstrede op i årene efter - ikke mindst takket være Arsenals nye manager Arsène Wenger, der hjalp til med at holde Adams på dydens smalle sti.

Tony Adams har fejret mange triumfer med Arsenal. Han har vundet i alt ti titler heraf fire engelske mesterskaber. Foto: Ian Waldie/Reuters/Ritzau Scanpix

I dag er han ikke fristet til at tage en drink. Slet ikke, for han ved, hvad det fører til.

- Jeg kan spole forløbet frem, for jeg kender til sygdommen. Jeg kan måske tage en drink og tænke, 'uh, jeg slap af sted med det'. Men hen ad vejen ville jeg ende med at blive fuld igen, siger Tony Adams og kommer med et eksempel på en dag som alkoholiker:

- Da jeg drak, kunne jeg skide ned ad mig selv, tage bukserne på igen og forlade pubben. Det var vanvittigt. Det minder mig om, hvad der venter mig.

I tiden siden stoppet som aktiv i 2002 har Adams været manager. Først i Wycombe, så i Portsmouth og efterfølgende med afstikkere til Gabala i Aserbajdsjan til landsholdet i Granada.

I dag driver han velgørenhedsorganisationen Sporting Chance, der hjælper sportsfolk, der som ham selv var i problemer med afhængighed.

Og der er nok at tage fat på. Adams selv nævner hans tidligere holdkammerater Paul Merson, Kenny Sansom og Paul Gascoigne. Ingen af dem er kommet ud af afhængigheden, men ifølge Adams vil de ikke have hjælp. De har valgt afhængigheden.

Adams ved, hvad det kræver at komme ud på den anden side. Det er ikke let, men faktisk kan sportsfolk bruge gejsten fra deres aktive karriere som et våben.

- Ideen om at give op er virkelig fjern for en sportsmand, der vil vinde for enhver pris. Så snart man lægger al den energi, du bruger på at tage stoffer eller drikke, så kan du pludselig gøre det, siger den nu 52-årige Arsenal-legende.

Han var 19 sæsoner i klubben og er noteret for 669 kampe - men efter sommerferien skifter han sportsgren. Her bliver han honorær præsident for Rugby Football League og skal således promovere rugby-sporten.

Det kan han allerede siges at have gjort, for gennem Sporting Chance har Tony Adams allerede hjulpet flere end 400 rugbyspillere med afhængighed.

