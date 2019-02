Drama efter ydmygelse: Bossen nægtede at give hånd

Hvad gør man, når man lige er blevet ydmyget igennem 90 minutters fodbold?

Spørger du Chelsea-træner Maurizio Sarri, så stormer du ud mod omklædningsrummet uden at sige tak for kampen.

Manchester City-manager ‘Pep’ Guardiola rakte ellers hånden diplomatisk frem og så i den grad overrasket ud, da Sarri kiggede væk og stormede ud af banen.

Sarris assistenttræner, Gianfranco Zola, så mindst lige så paf ud, da han stak Guardiola næven.

Der er ingen tvivl om, at Sarri er en presset mand. Godt nok vandt Chelsea 5-0 over Huddersfield i sidste uge, men forinden havde man lidt et pinligt nederlag på 0-4 til upåagtede Bournemouth, inden man søndag fik smæk, tæsk, deciderede klø af Manchester City.

Chelsea-legenden Gianfranco Zola måtte tage snakken med Guardiola efter kampen. Foto: Ritzau Scanpix

Efter nederlaget til Bournemouth lød Sarri i hvert fald ikke som en træner, der troede på en fremtid i Chelsea.

- Jeg er ikke sur, men jeg er frustreret. Det er selvfølgelig min fejl, fordi jeg er ikke i stand til at motivere mine spillere. Det er svært, og jeg vil bare gerne vide hvorfor, sagde han dengang.

Og nu har han så fået et nederlag til City, der er af historiske dimensioner. Det er Chelseas største af slagsen siden Premier Leagues fødsel i 1992, og vi skal helt tilbage til 1991 i den daværende engelske første division for at finde et lignende nederlag. Dengang tabte man 0-7 til Nottingham Forest.



- Jeg ved ikke, hvad der gik galt, jeg synes, vi havde gjort det godt i løbet af ugen. Det er kun normalt, at der bliver mere pres nu. Jeg ved ikke, om der sker noget, det må I spørge ledelsen om, siger Sarri efter 0-6-nederlaget til City om sin fremtid.

Hattrick og titelbejlere

Forude for hånd-affæren efter kampen havde City spillet forrygende fodbold, der i den grad gør dem til fortsatte titelbejlere. For en stund har de taget førstepladsen tilbage fra Liverpool.

Efter 25 minutter var kampen mod Chelsea reelt overstået. 4-0 stod den på tavlen i hjemmeholdets favør, og derfra var det ren overlevelse for London-klubben.

God grund til Aguero-smil. Tre mål og tre point. Foto: Ritzau Scanpix

Sergio Aguero tangerede rekorden for flest hattrick i Premier League med sit 11. trekløver af scoringer, mens Raheem Sterling scorede to gange. Ilkay Gündogan tegnede sig for én enkelt kasse.

- Det var en fremragende præstation af holdet. Manageren (‘Pep’ Guardiola, red.) satte os helt rigtig op til kampen. Sergio er en spiller, vi stoler på. Man så hans første mål, der røg op i højre hjørne. Man skal sætte pris på spillere som ham, siger Raheem Sterling om målræven Aguero og tilføjer:

- Det var en sejr og endnu tre point. Det vigtigste er de tre point.

Ja, det kan man ikke være uenig i.

City har førstepladsen i ligaen, men Liverpool har en kamp til gode i forhold til titelrivalerne.

Se også: Eriksen tryllede i ny Tottenham-triumf

Se også: Nyt skade-chok i Paris før United-brag

Se også: Premier League-klub tordner mod fans: De er færdige!