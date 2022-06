Drama i kulissen: Klager over Haaland-handel

I Spanien er det ikke faldet i god jord, at Kylian Mbappe har valgt at blive i Paris Saint-Germain, og at Manchester City har købt Erling Haaland.

Chefen for La Liga, Javier Tebas, mener, at aftalerne på grund af de voldsomme pengebeløb, de indebærer, skader europæisk fodbold.

Den spanske liga har derfor indgivet en klage over Citys køb af Haaland og vil i denne uge gøre det samme over Mbappes kontraktforlængelse i PSG.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Madrid fik mange en lang næse, da det i maj kom frem, at Kylian Mbappe havde valgt at blive i PSG. På rygtebørsen forlød det nemlig, at den franske superstjerne, hvis kontrakt med PSG stod til at udløbe denne sommer, ville fortsætte karrieren i Real Madrid.

Men sådan endte det altså ikke, efter at Mbappe satte sin underskrift på en ny kontrakt med den franske hovedstadsklub, der angiveligt kommer til at betale ham mellem 40 og 50 millioner euro (cirka 300-370 millioner kroner) om året i løn.

- Det er ikke Real Madrid, jeg kæmper for, når det gælder problemet med Mbappe-forlængelsen. Det er europæisk fodbold, jeg kæmper for.

- At tillade dette er mere farligt end Super League-projektet, siger Javier Tebas mandag ifølge AFP.

Javier Tebas og La Liga er ikke tilfredse med Kylian Mbappes forlængelse i PSG og Erling Haalands skifte til Manchester City. (Arkivfoto). Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Manchester City har i første omgang fået fingrene i Erling Haaland ved at indløse nordmandens frikøbsklausul i Dortmund på cirka 440 millioner kroner. Men inklusive løn og agentsalær kan handlen angiveligt ende med at koste City over to milliarder, skriver AFP.

Det fremgår ikke, hvem Javier Tebas og La Liga har klaget til over Haaland-handlen.

I forbindelse med udmeldingen om Kylian Mbappes forlængelse i PSG sagde ligachefen, at man ville klage til Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), de franske skattemyndigheder og EU.

Det ville La Liga gøre for 'at beskytte europæisk fodbolds økonomiske økosystem og bæredygtighed', som det lød dengang.