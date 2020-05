Dreng kaldte ham forpulet abe - nu har Arsenal-legende fået nok

Ian Wright er godt og grundigt træt af at blive udsat for racisme på sociale medier.

Den tidligere Arsenal-bomber har modtaget en række hadefulde beskeder på Instagram fra en tilsyneladende ung dreng og har valgt at offentliggøre dem på Twitter.

56-årige Wright ønsker ikke længere at vende den anden kind til og opfordrer sociale medier som Instagram og Twitter til at gribe ind over for personer, der spreder had og racisme via sociale medier.

I beskeden fra den ud fra billederne at bedømme unge dreng bliver Ian Wright blandt andet kaldt 'en forpulet abe' og 'nigger'.

Personen skriver desuden, at han - hvis han får corona - vil hoste Wright i ansigtet og give ham hans dødsdom.

I know I'm not meant to look at them but these messages still hit me so hard man. This is a child!!! "You are a fucking monkey", "Cunt coon monkey nigger". Direct message to me from Patrick O'Brien on IG. This kid as a direct line into me & is able to send this without any worry. pic.twitter.com/6noGvmkb4u — Ian Wright (@IanWright0) May 11, 2020

Den tidligere engelske landsholdsangriber skriver, at beskederne rammer ham hårdt, og han vil have sat en stopper for det.

- Hvis han gjorde det ude på gaden, ville han ryge i fængsel! Vi er trætte. Denne dreng kan finde mig, og der er intet, der stopper ham fra at sende det, skriver Wright i et tweet.

Han blev mandag interviewet af radiostationen No Signal, og her fortalte han om de hadefulde beskeder, som han og andre mørke fodboldprofiler ofte modtager på sociale medier.

Wright, der i dag ernærer sig som fodboldekspert på blandt andet BBC, mener, at Instagram og Twitter skal reagere, så racisterne ikke slipper godt fra at sende hadefulde beskeder.

- Vi har med folk at gøre, der har brug for at gemme sig. Platforme som Instagram og Twitter er steder, hvor de kan gemme sig, men hvad de ikke har forstået - og hvad denne fyr har fundet ud af i dag - er, at det ikke er min platform. Det er alle, der er kommet efter ham. Noget skal gøres, siger Ian Wright til No Signal.

Ian Wright var, indtil Thierry Henry slog ham, den mest scorende spiller i Arsenals historie. Foto: Ian Hodgson/Ritzau Scanpix

Også den tidligere Aston Villa-profil Gabriel Agbonlahor fortæller, at han har modtaget racistiske beskeder på Instagram, og organisationen Kick It Out, der er sat i verden for at komme racisme til livs, advokerer for, at synderne skal straffes.

Ian Wright siger, at han har tænkt sig at gå hele vejen i kampen mod racisme og had på sociale medier. Heldigvis får han stor opbakning på Twitter, hvor det er strømmet ind med kærlige beskeder til den engelske fodboldpersonlighed.

Tjekker man den unge mands Instagram-profil ud, ser det også ud som om, han har fået en storm på nakken. I hvert fald er hans profil nu privat, og han skriver 'Stop med at sende private beskeder. Hold op med følge mig' på sin profil-beskrivelse...

