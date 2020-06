Drømme-hattrick!

Anden gang var lykkens gang for Manchester United efter coronapausen.

Onsdag tog holdet sin første sejr efter det lange spilstop, da det hjemme mod Sheffield United blev til en sikker sejr på 3-0. Alle tre mål blevet scoret af Anthony Martial.

Resultatet betyder, at United holder sig på femtepladsen med 49 point og igen ånder Chelsea, der har to point mere, i nakken. London-holdet har til gengæld spillet en kamp færre, men skal på en svær opgave torsdag mod Manchester City.

Wolverhampton, der onsdag slog Philip Billing og Bournemouth 1-0, har dog ligesom United 49 point.

De to hold har slået et hul ned til de nærmeste forfølgere, Tottenham og Sheffield, i jagten på billetter til Europa.

For første gang siden september var Paul Pogba at finde i Manchester Uniteds startopstilling onsdag.

Han kunne efter lidt over fem minutter se sin landsmand Anthony Martial sende United i front. Franskmanden skulle blot sætte foden på en hård, flad aflevering fra Marcus Rashford for at vinkle bolden i kassen.

United lettede ikke foden fra speederen og var generelt i fuld kontrol.

Anthony Martial sluttede første halvleg af, som han startede den, da han gjorde det til 2-0 med en kølig afslutning - denne gang efter en flad tværaflevering i feltet fra Aaron Wan-Bissaka.

Tendensen fortsatte efter pausen.

United sad tungt på begivenhederne, og med cirka et kvarter tilbage af den ordinære spilletid fjernede Martial al spænding om udfaldet, da han med et elegant lob fuldendte sit hattrick og gjorde det til 3-0 efter flot samspil med Marcus Rashford.

I de øvrige kampe tidligt onsdag aften vandt Everton 1-0 over Norwich, mens Newcastle og Aston Villa spillede 1-1.

