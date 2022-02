Drømmeland er langt væk: - Virker urealistisk

Der er tæt løb mellem flere klubber i kampen om at ende i top fire i Premier League og dermed sikre sig en billet til Champions League-gruppespillet i næste sæson.

En af dem er Tottenham, der efter en god start under den nye manager Antonio Conte, er blevet ramt af et formdyk. Og det skaber bekymringer hos italieneren.

- For et hold, der spiller for at komme i Champions League, må man ikke tabe to kampe på hjemmebane, siger italieneren til Sky Sports ifølge Reuters

Tottenham tabte i midtugen 2-3 til Southampton. Søndag tabte holdet 0-2 til Wolverhampton.

Conte håber, at klubbens fans vil stå bag holdet i den svære situation, det befinder sig i, fortæller han.

- Spillerne skal ikke føle sig pressede til at nå et mål, der i øjeblikket virker urealistisk. Det sagde jeg også ved min ankomst.

- Vi skal være mere realistiske og stå sammen, tilføjer Conte.

Antonio Conte beder fansene om at forstå klubbens situation og håber på deres opbakning. Foto: Daniel Leal/Ritzau Scanpix

Søndagens 0-2-nederlag til Wolverhampton var tredje gang i træk, at klubben gik fra banen uden point i Premier League.

For Conte personligt er det første gang siden 2009, at han taber tre kampe i streg. Dengang stod han i spidsen for Atalanta.

Spurs, som Tottenham også kaldes, ligger nummer otte med 36 point efter 22 kampe. Klubben har fem point op til West Ham på fjerdepladsen, der har spillet tre kampe mere.

Manchester United, Arsenal og Wolves har alle flere point end Spurs. United og Wolverhampton har spillet henholdsvis to kampe og en kamp mere.

Tottenhams næste opgave er ude mod førerholdet Manchester City. Den første kamp i sæsonen mellem de to vandt Spurs med 1-0.