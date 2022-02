Drønuheldig dansk ekspert: Misser to flyafgange

To aflyste fly på to forskellige dage satte en stopper for Viasat-eksperten Peter Kjær, der skulle have været i London og kommenteret kampen mellem Arsenal og Brentford

Fodbold er et uforudsigeligt spil. Også for de, der dækker sporten.

Under lørdagens Premier League-kamp mellem Arsenal og Brentford sad Jesper Simo mutters alene i kommentatorboksen for at guide de danske seere gennem affæren.

Han skulle ellers oprindeligt have haft selskab af Peter Kjær i London, men sådan gik det ikke. Den tidligere landsholdsmålmand kunne ganske enkelt ikke komme afsted fra Billund Lufthavn.

Viasat-eksperten endte nemlig med at måtte opgive at komme til England, da hans fly, som skulle afsted fra Billund, var så forsinket, at det var umuligt at nå til Emirates Stadium i tide.

Kjær skulle oprindelig have rejst allerede fredag, men her var stormen Nora skyld i, at denne afgang blev aflyst.

- I går kom flyet slet ikke, og i dag sad jeg i det, men det kørte så tilbage til gaten, fordi der var problemer med et eller andet. Og så gik tiden jo, og jeg kunne så konstatere, at jeg ikke kunne nå derover, fortæller Peter Kjær, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

Han er selvfølgelig ærgerlig over situationen og det faktum, at kampen måtte følges fra sofaen i stedet.

- Nu sidder jeg herhjemme og hører på, hvad Simo siger. Men han er så begunstiget af, at han er vant til at kommentere alene, men det er da ærgerligt. Det må jeg sige.

Arsenal endte med at tage sejren over Brentford, der var uden Christian Eriksen, som stadig mangler den sidste skarphed, før han bliver kastet i kamp igen.

Thomas Frank har dog varslet, at næste uges kamp mod Newcastle meget vel kunne blive kreatørens comeback-kamp.