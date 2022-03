Du ringer bare Hjulmand

Fodbold-Danmark kan godt så småt begynde at forberede sig på alle tiders mest følelsesmæssige comeback i rødt og hvidt.

Det er nemlig kun et spørgsmål om tid, før Kasper Hjulmand igen indkalder Christian Eriksen til landsholdstjeneste.

Og bedømt på indsatsen i Brentfords vigtige 2-0 sejr over Burnley lørdag eftermiddag kan det sagtens blive allerede tirsdag, når holdet til de kommende kampe mod Holland og Serbien udtages.

I sin blot anden kamp fra start siden det grimme kollaps i Parken under EM satte han nemlig en fed streg under, at kvaliteten er intakt.

Med fire minutter tilbage på kampuret smed fynboen et knivskarpt indlæg fra venstre side ind i panden på Brentford-topscoreren Ivan Toney, der pandede danskerens sukkerbold utageligt i kassen.

Så brød jublen løs på Brentford Community Stadium, hvor Thomas Frank og hjemmepublikummet kunne konstatere, at de to kampe med Eriksen i startopstillingen har kastet seks vigtige point af sig.

En tiltrængt forløsning i en halvtrist kamp mellem de to hold i Premier League, som inden opgøret var dårligst til at skabe chancer.

I tillægstiden blev Toney dobbelt målscorer, da han omsatte et straffespark til 2-0, efter at Nathan Collins havde trukket i nødbremsen og inkasseret en udvisning.

Allerede efter 17 minutter var Christian Eriksen tæt på at score sit første officielle mål siden et frispark i Inter-trøjen mod Udinese 23. maj sidste år, men Nick Pope dykkede ned og afværgede.

Siden diskede han op med flere afleveringer, som løftede kvaliteten i et til tider søvndyssende opgør.

Bryan Mbuemo var meget tæt på at bringe Brentford foran i første halvlegs sidste minut, men James Tarkowski fik reddet på stregen i en ellers chancefattig første halvleg.

Efter pausen blev der kortere mellem afslutningerne, og Mbuemo misbrugte endnu en god mulighed, mens Jay Rodriguez knaldede en afslutning på træværket.

Så trådte Christian Eriksen i karakter, og mon ikke der snart venter et opkald fra landstræneren og et gensyn med de gamle venner på nationalmandskabet?

