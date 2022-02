Dummede sig gevaldigt

Hugo Lloris gav Leeds en gylden mulighed for at reducere midt i anden halvleg i lørdagens kamp

Det lignede fodbold fra midten af serie 6, da Tottenhams førstemålmand, Hugo Lloris, var tæt på at dumme sig gevaldigt i lørdagens Premier League-møde med Leeds.

Midt i anden halvleg troede franskmanden, at han var markspiller, da han prøvede at afværge en bold tæt på midtercirklen.

Det resulterede i, at han gav Stuart Dallas fra Leeds en chance for at agere sminkør og pynte på resultatet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lloris røg i græsset og var tæt på at koste et clean sheet. Foto: JON SUPER/Ritzau Scanpix

Med udsigt til frit mål formåede Sturt Dallas dog at drible så langsomt hen til Tottenhams mål, at han blev indhentet af Tottenhams forsvar, som kunne afværge angrebet.

Se den absurde situation i videoen i toppen af artiklen.

På trods af Hugo Lloris' skovtur kom sejren aldrig i fare, og Tottenham sikrede sig stensikkert en 4-0 sejr på Elland Road.

Tottenham indtager en syvendeplads med 42 point, og Antonio Contes tropper haler således ind på ræset i top seks.

Leeds roder derimod stadig rundt i bunden af tabellen med 23 point.