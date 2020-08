Dummer sig for sjette gang

Han er tv-ekspert og har været stjernespiller for Manchester United og det engelske landshold, men nu har Rio Ferdinand mistet sit kørekort for sjette gang

Der er nogen, der aldrig lærer det.

Både i 1997, 2002, 2003, 2005 og 2012 gik det galt for den engelske fodboldstjerne Rio Ferdinand, og her i 2020 har han så mistet kørekortet for sjette gang.

På A27 var det kun tilladt at køre 110 kilometer i timen, men det overtrådte Ferdinand lidt for nemt i sin Mercedes.

- Retten har fået besked om, at den 41-årige, der bor i Orpington i det sydøstlige London, ramte en fart på 137 kilometer i juli sidste år, lyder det ifølge BBC.

Ferdinand har fået frakendt kørekortet i et halvt år efter den tredje lovovertrædelse på et par år, så han dermed er over pointgrænsen for mistet kørekort. Derudover har han også fået en bøde på 822 pund - svarende til 6.787 kroner.

Rio Ferdinand optræder i dag som ekspert på engelsk tv. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Bøden skal han nok få betalt, for 312 kampe for Manchester United og 81 A-landskampe vidner trods alt om en indbringende karriere i årtusindets første halvandet årti.

Men frakendelsen af kørekortet er værre for Ferdinand. Ifølge Daily Mail bad den nuværende tv-ekspert indtrængende om at få lov at beholde kørekortet af hensyn til sine børn.

Ferdinand mistede på tragisk vis sin kone og børnenes mor til brystkræft i 2015, og han argumenterede derfor for, at han var afhængig af kørekortet for at køre sine børn rundt, men det ønske blev ikke hørt - et fjerde barn er ellers også på vej med den nye kone Kate.

Rio Ferdinand med sin nye kone Kate Wright. Foto: Ritzau Scanpix/PLANET PHOTOS

Rio Ferdinand forsøgte også at spille coronakortet og lagde op til, at han gerne ville undgå offentlig transport af frygt for smitte, men heller ikke det argument hjalp ham.

I 2012 blev Ferdinand tre gange på fem uger fanget i at køre for stærkt på den samme vej i Manchester, og det var også farten, der var for høj i 2002, 2003 og 2005, mens det i 1997 var spritkørsel, der var skyld i, at han fik frakendt kørekortet.

