Dummer sig på tv: Afslører stjerne-exit

Riyad Mahrez og Benjamin Mendy blev for nylig presset på tid i en julequiz på Sky Sports, hvor de to duellanter skulle svare hurtigst på en række spørgsmål.

Her kom Riyad Mahrez muligvis til at svare lidt for hurtigt på spørgsmålet 'hvilken Manchester City-spiller annoncerede i sommer, at det vil blive hans sidste sæson for Manchester City?'

Til det svarede Riyad Mahrez

- David Silva og Fernandinho.

Ingen vidste, at Fernandinho forlader City til sommer, men det har Mahrez afsløret i en julequiz. Foto: LINDSEY PARNABY/Ritzau Scanpix

Se hændelsen i videoen lige her - svaret kommer efter fem minutter og 10 sekunder - og bedøm selv.



Det var velkendt, at David Silva var i gang med hans sidste sæson med Manchester City, men der havde hidtil ikke været noget fremme om Fernandinhos fremtid.



Svaret fra Riyad Mahrez fik Benjamin Mendy til at gøre store øjne og tage hånden op til munden og lignede en mand i chok.

Brasilianske Fernandinhos kontrakt udløber til sommer.

