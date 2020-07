Dumt eller desperat? Bekræfter favorit-klub

Pierre-Emile Højbjerg har fredag middag liket et tweet om, at han helst vil til Tottenham

Pierre-Emile Højberg vil ikke forlænge kontrakten med Southampton, der udløber om et år, og Everton og Tottenham har længe ført an i kampen om danskeren.

På rygteplan har meldingen været, at Højbjerg egentlig helst ville til Tottenham, men nu har den danske midtbanespiller officielt så godt som bekræftet den tese.

Højbjerg har fredag omkring middag meget bemærkelsesværdigt liket et tweet fra den tyske Sport1-journalist Florian Plettenberg fra torsdag aften.

Her skriver journalisten en Højbjerg-opdatering.

- Ifølge mine informationer, så er Tottenham klubben, som han vil skifte til denne sommer, lyder det fra Plettenberg.

Her ses tweetet, som Højbjerg har liket. Screenshot: Twitter

Om Højbjerg ved en fejl og et øjebliks dumhed er kommet til at like tweetet, eller om der er tale om et bevidst og måske genialt næste skridt i en forhandlingsstrategi, der skal sende danskeren til Tottenham frem for Everton eller andre klubber, vides ikke.

Men Højbjerg er normalt ikke en person, der kaster om sig med likes og opdateringer på Twitter.

Seneste like er fra 30. juni, mens 10. juli var dagen, hvor han senest gav lyd fra sig, da han omtalte sig som den lykkeligste mand efter at være blevet far til Theo.

Højbjergs Twitter-konto ligner en, som han selv administrerer



10 days ago I became the luckiest man. My rock gave birth to our son Theo. Life is truly special pic.twitter.com/G1bVQepfB8 — Pierre-Emile Højbjerg (@hojbjerg23) July 10, 2020

Herefter er fulgt 14 dages tavshed, inden han altså valgte at like tweetet om, at han helst vil til Tottenham.

Helt tilbage under coronapausen dukkede rygtet om Tottenham og Højbjerg op for første gang.

- Det er en stor klub, og jeg tror, at Christian Eriksen har gode minder derfra. Det vigtigste er dog, at jeg koncentrerer mig om Southampton og på genopstarten af sæsonen, så jeg kan fortsætte, hvor jeg slap. Hvad der sker i fremtiden, må man tage, som det kommer, sagde han dengang til Viaplay.

Problemet har blot været, at Tottenham ikke har villet betale lige så mange penge som de lige over 200 millioner, som Everton ville betale.

- Med spillerens interesse i deres favør, vil Spurs forsøge at afslutte forhandlingerne med Southampton, der indtil nu er særdeles frustrerede over London-klubbens vurdering af Højbjergs værdi. Southampton vil bruge Evertons bud imod Tottenham, der mener, han er mindre værd, skrev The Guardian-journalisten David Hytner onsdag i sin avis.

Artiklen fortsætter under billederne

Højbjerg har mistet anførerbindet i Southampton, fordi han ikke vil forlænge. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Tottenham-boss José Mourinho nåede lige at arbejde med Christian Eriksen, og nu kan han få en ny dansk midtbanespiller under sine vinger. Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, hvordan Højbjerg allerede har været forbi Tottenhams træningsanlæg, men foreløbig skulle London-klubben kun have budt 123 millioner kroner for Højbjerg.

Tirsdag forlød det i engelske medier, at Southampton havde givet Tottenham 48 timer til at forbedre deres bud, og det kan være i det lys, at Højberg nu i desperation forsøger at sætte pres på ved officielt at like, at han helst vil til Tottenham.

Hvis der altså ikke er tale om en fejl - foreløbig er liket dog ikke fjernet, og det er næppe tilfældigt...

