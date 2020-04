Durmisi afslører: - Liverpool ville have mig

Riza Durmisi har tørnet ud for fine klubber som Real Betis, Lazio og aktuelt Nice, siden han forlod dansk fodbold og Brøndby IF i 2016, men det står ikke mål med den klub, der var ude efter ham, da han var forholdsvis ny i Real Betis.

I fodboldens verden er der som bekendt altid mange rygter, og i januar 2017 gik der rygter om, at mægtige Liverpool med Jürgen Klopp i spidsen havde snøren ude efter den danske venstre back.

Nu bekræfter Riza Durmisi, at der var noget om snakken. Han har haft et tilbud på hånden fra Liverpool.

- Det er min drøm at blive én af de bedste backs i verden, og den tror jeg på. Så er der mange andre, der godt kan grine, men efter mit første år i Betis kunne man godt se, at der skete noget.

- Jeg havde et officielt tilbud fra Liverpool og så videre, siger Riza Durmisi til 'Mens vi venter' på Dplay og tilføjer om interessen fra den engelske storklub:

- Det tror jeg også, de fleste ved, men held i uheld skete der en masse ting.

Liverpool rådede dengang over spanieren Alberto Moreno, og han endte indirekte med at spænde ben for et Riza Durmisi-skifte til Liverpool.

- Moreno valgte at blive. De skulle af med ham, før det kunne ske, og det var det, jeg ventede på.

- Når man har så god en kontrakt, som Moreno havde i Liverpool, så ville han blive, og det kunne jeg godt forstå, men at han skulle smutte var noget af det, der skulle ske, før jeg kunne komme til, fortæller den tidligere Brøndby-spiller.

Du kan se en bid af interviewet med Riza Durmisi i videoen i toppen af artiklen. Her fortæller han om, hvorfor han fik en skideballe af Nice-træner Patrick Vieira.

